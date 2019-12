vor 3 Min.

Streiks in Frankreich gehen in neue Runde

In Frankreich bleibt das Reisen kompliziert. Wegen eines großen Streiks gegen die geplante Rentenreform kommt es zu massiven Behinderungen.

Gewerkschaften haben in Frankreich zu neuen großen Streiks gegen die Rentenreform aufgerufen.

Geplant sei eine große Demonstration in Paris am kommenden Dienstag vom Invalidendom zum Platz Denfert-Rochereau im Süden der französischen Hauptstadt, sagte Catherine Perret von der Gewerkschaft CGT nach einen Koordinierungstreffen mehrerer Gewerkschaften. Der zweite Protest wäre eine Gelegenheit für noch mehr Arbeiter, sich der Bewegung anzuschließen.

Am Donnerstag waren in ganz Frankreich Hunderttausende gegen die Reformpläne von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Der öffentliche Verkehr war fast komplett lahmgelegt. Auch am Freitag gab es im Nah- und Fernverkehr noch massive Einschränkungen. Mit der Rentenreform will die Mitte-Regierung Privilegien für bestimmte Berufsgruppen wie die Eisenbahner auf längere Sicht beenden. Außerdem will die Regierung Anreize geben, länger zu arbeiten. (dpa)

Streikaufruf

