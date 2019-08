Streit über Grönland-Verkauf: Trump sagt Treffen in Dänemark ab

Weil die dänische Regierungschefin nicht mit ihm über einen Verkauf Grönlands reden wolle, hat US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit ihr abgesagt.

US-Präsident Donald Trump hat sein Treffen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen abgesagt und dies damit begründet, dass sie nicht über einen Verkauf Grönlands reden wolle.

Trump schrieb am Dienstagabend auf Twitter, er verschiebe das Treffen, weil Frederiksen gesagt habe, dass sie kein Interesse daran habe, über einen Verkauf zu reden. Die Ministerpräsidentin habe den USA und Dänemark "einen sehr großen Aufwand" erspart, indem sie so direkt gewesen sei, dafür danke er ihr, fügte Trump hinzu.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....