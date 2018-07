12:55 Uhr

Streit um Flüchtlingsboot: Deutschland nimmt 50 Menschen auf Politik

Vor der italienischen Küste ist ein Flüchtlingsboot mit 450 Menschen evakuiert worden. Nun nimmt Deutschland 50 von ihnen auf.

In der Debatte um das Schicksal von 450 Bootsflüchtlingen hat Deutschland Italien die Aufnahme von 50 Menschen zugesagt. Das verlautete am Sonntag aus Regierungskreisen.

Die Regierungen in Berlin und Rom seien "übereingekommen, dass Deutschland im Blick auf die laufenden Gespräche über eine intensivere bilaterale Zusammenarbeit im Asylbereich, in diesem Fall bereit ist, 50 Menschen aufzunehmen", teilte eine Regierungssprecherin in Berlin mit.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte zuvor in einem Brief "ein klares Zeichen" für eine Lastenteilung in der EU gefordert und die Bereitschaft, "die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, einen Teil der rund 450 geretteten Personen in einem Hafen zu empfangen oder sie aufzunehmen". (afp)

