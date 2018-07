12:26 Uhr

Streit um Sami A. - Ex-Leibwächter von Bin Laden muss nach Deutschland zurück Politik

Sami A., Ex-Leibwächter bin Ladens, ist nach Tunesien abgeschoben worden. Jetzt gibt es Streit, da sich das zuständige Gericht zuvor dagegen ausgesprochen hatte.

Die Abschiebung des Ex-Leibwächters von Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden nach Tunesien trotz eines gegenteiligen Urteils droht zum juristischen Tauziehen zu werden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erklärte die Abschiebung am Freitag für "grob rechtswidrig". Sie "verletzt grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien". Deshalb sei Sami A. "unverzüglich auf Kosten der Ausländerbehörde in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen". Das Flüchtlingsministerium Nordrhein-Westfalens will gegen diesen Beschluss aber zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.

Offen ist, ob Tunesien seinen Staatsbürger überhaupt nach Deutschland zurückschicken würde. Aus tunesischen Regierungskreisen heißt es laut Bild-Zeitung (Samstag), aufgrund der Vorwürfe sei es kaum vorstellbar, dass Sami A. so einfach nach Deutschland zurück könne.

Verwaltungsgericht sprach sich gegen Abschiebung aus

Der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war am Freitagmorgen in Begleitung von Bundespolizisten mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in seine Heimat geflogen worden. Am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass er vorerst nicht abgeschoben werden dürfe. Dies hatte das Gericht damit begründet, dass es keine Sicherheit gebe, dass Sami A. in Tunesien nicht gefoltert werde.

Das Gericht informierte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) erst über seine Entscheidung, als Sami A. bereits im Flugzeug saß. Dass diese Entscheidung erst so spät an das Bamf ging, sei darauf zurückzuführen, dass alle beteiligten Behörden trotz mehrfacher Anfragen den Zeitpunkt der geplanten Abschiebung nicht bekanntgegeben hätten, teilte das Verwaltungsgericht mit.

CDU-Abgeordneter will Sami A. nicht zurückholen

Der Vorsitzende des Amri-Untersuchungsausschusses des Bundestags, Armin Schuster (CDU), plädierte dafür, Sami A. vorerst nicht nach Deutschland zurückzuholen. Zunächst sollte die nächste Instanz entscheiden, sagte er der Mitteldeutschen Zeitung (Samstag). "Da habe ich keine schlaflosen Nächte. Immerhin handelt es sich um einen ausreisepflichtigen Gefährder mit Al-Kaida-Ausbildung." Nikolas Löbel, ebenfalls CDU, sieht das ähnlich.

Bei aller Hochachtung vor dem deutschen Rechtsstaat: wenn der Kerl tatsächlich zurückgeholt wird, muss sich der #Rechtsstaat zu Recht fragen lassen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat! Der Fall zeigt, dass wir ein echtes Problem haben ⁦@cducsubt⁩! https://t.co/GAsVeAeD27 — Nikolas Löbel (@NikolasLoebel) 13. Juli 2018

Die Rechtsanwältinnen von Sami A. begrüßten die deutlichen Worte des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen in seiner Entscheidung zur Rückholung des Tunesiers. "Wenn Behörden sich über gerichtliche Entscheidungen hinwegsetzen, ist die Rechtssicherheit gefährdet", sagte eine der Juristinnen, Seda Basay-Yildiz, aus Frankfurt/Main der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend.

Ehemaliger Leibwächter von Osama bin Laden kam 1997 nach Deutschland

Das Flugzeug mit Sami A. an Bord landete am Freitagmorgen 8.11 Uhr Ortszeit auf dem Flughafen Enfidha bei Hammamet. Die tunesischen Behörden ermitteln nach eigenen Angaben, ob A. an "extremistischen Aktivitäten" in Deutschland beteiligt gewesen ist. Er stehe unter Arrest, sagte ein Sprecher des tunesischen Justizministeriums. Ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde sagte der Bild-Zeitung (Samstag), Sami A. werde in Tunis verhört.

Sami A. lebte seit Jahren mit Frau und Kindern in Bochum. Er war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Lager der Al-Kaida in Afghanistan erhalten und zeitweise zur Leibgarde von Osama bin Laden gehört haben. Bin Laden ist der Gründer des Terrornetzwerks Al-Kaida. Er wurde 2011 in Pakistan von einem US-Kommando getötet.

Getötete Terroristen der Al-Kaida 1 / 9 Zurück Vorwärts Osama bin Laden, Mai 2011: Nach fast zehnjähriger Jagd erschießen US-Elitesoldaten den meistgesuchten Terroristen der Welt bei einer spektakulären Kommandoaktion in der pakistanischen Stadt Abbottabad. Mit dem Tod seines führendes Kopfes wird das Terrornetzwerk zumindest zeitweise entscheidend geschwächt.

Fazul Abdallah Mohammed, Juni 2011: Der Vertraute bin Ladens galt als der meistgesuchte Terrorist Afrikas. Er wird an einer Straßensperre in Mogadischu (Somalia) getötet. Mohammed war der mutmaßliche Drahtzieher der Terroranschläge auf die US-Botschaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania) 1998.

Mohammad Ilyas Kashmiri, Juni 2011: Der pakistanische Top-Terrorist stirbt bei einem US-Drohnenangriff im Grenzgebiet zu Afghanistan. Der 47-Jährige mit engen Verbindungen zu Al-Kaida und den Taliban soll auch Terroristen für Anschläge in Deutschland angeworben haben.

Atiyah Abd Al-Rahman, August 2011: Der zur Nummer Zwei Al-Kaidas aufgestiegene Libyer wird bei einem US-Drohnenangriff im nordwest-pakistanischen Waziristan nahe der Grenze zu Afghanistan getötet.

Abu Hafs Al-Schahri, September 2011: Der operative Al-Kaida-Chef in Pakistan kommt ums Leben, wahrscheinlich bei einem Drohnenangriff des US-Geheimdienstes CIA in Nord-Waziristan.

Anwar Al-Awlaki, September 2011: Der Al-Kaida-Hassprediger mit US-Pass wird im Jemen getötet. Er soll viele Terroristen zu Anschlägen angestachelt haben und war im weiteren Kreis als ein möglicher Nachfolger Bin Ladens im Gesprächs.

Fahd Al-Kuso, Mai 2012: Eine US-Drohne tötet den jemenitischen Top-Terroristen. Er galt als einer der meistgesuchten Köpfe Al-Kaidas. Die entscheidenden Informationen sollen von einem Doppelagenten der CIA und des saudischen Geheimdienstes stammen, der in das Terrornetzwerk im Jemen eingeschleust worden war.

Aslam Awan, Januar 2012: US-Medien melden den Tod des Pakistaners, der bei einem US-Drohnenangriff in Nord-Waziristan ums Leben kam. Der mutmaßliche Al-Kaida-Anführer soll mit der Planung von Anschlägen auf westliche Einrichtungen beschäftigt gewesen sein.

Abu Jahja Al-Libi, Juni 2012: Die Nummer Zwei des Terrornetzwerks stirbt bei einem US-Drohnenangriff in Nord-Waziristan. Bei einem ersten Angriff wenige Tage zuvor war er bereits verletzt worden.

Anschließend soll sich Sami A. in Deutschland als salafistischer Prediger betätigt haben. Der Tunesier hat diese Vorwürfe stets bestritten. Die Bundesanwaltschaft hatte laut Gericht gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber mangels hinreichenden Tatverdachts wieder eingestellt. (dpa)

