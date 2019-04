vor 36 Min.

Studie: Deutsche neigen mehr zu Rechtspopulismus

Eine Pegida-Demo in Dresden. Der Mitte-Studie zufolge rückt die Bevölkerung weiter nach rechts.

Eine neue Studie zeigt, dass Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Doch es gibt auch andere Entwicklungen.

Von Jonathan Mayer

So ganz zusammenpassen wollen die Ergebnisse der aktuellen Mitte-Studie auf den ersten Blick nicht: Zwar sind demnach 93 Prozent der Deutschen der Ansicht, die Würde und Gleichheit aller sollte an erster Stelle stehen. Zugleich spricht sich aber ein Drittel gegen die Idee gleicher Rechte für alle aus. Die Verfasser der Studie schlussfolgern: "Ein Teil der Bevölkerung wird den eigenen Werten nicht gerecht."

Das zeigt die aktuelle Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die seit 2002 im zweijährigen Rythmus erscheint. In der aktuellen Studie befragten Forscher 1890 repräsentativ ausgewählte deutsche Staatsbürger nach ihren politischen Einstellungen. Das Ergebnis: "Die Mitte verliert ihren festen Boden und ihre demokratische Orientierung", heißt es in einer vorab bereitgestellten Pressemittelung.

Die Mitte-Studie zeigt: Immer mehr Deutsche lehnen Asylbewerber ab

Besonders die Einstellung der Deutschen zu tendenziell rechten und rechtsextremen Haltungen standen im Mittelpunkt der Forschung. So neigt mehr als jeder fünfte Befragte deutlich zu rechtspopulistischen Einstellungen, bei 42 Prozent ist zumindest eine Tendenz dazu feststellbar. Allerdings stellen die Forscher auch fest: Der Wert hat in den vergangenen vier Jahren nicht zugenommen. Das heißt den Forschern zufolge: "Rechtspopulistische Einstellungen sind in der Mitte normaler geworden."

Ähnlich sieht das mit sogenannten neurechten Einstellungen aus. Auch diese seien weit verbreitet. Knapp ein Drittel der Befragten fordert Widerstand gegen die aktuelle Politik. 55 Prozent sind überzeugt, in Deutschland gebe es ein Meinungsdiktat.

Rechtsextreme Einstellungen sind nicht mehr so verbreitet wie früher

Zu diesen Ergebnissen gesellen sich fremdenfeindliche Einstellungen, Antisemitismus und der Glaube an Verschwörungstheorien. Weit verbreitet ist vor allem die Ablehnung gegenüber Fremden und Muslimen mit jeweils 19 Prozent. Allerdings ist der Anteil derer, die sich fremdenfeindlich äußern, im Gesamtverlauf der Langzeitforschung seit 2002 um knapp 15 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Abneigung gegen Sinti und Roma (26%), Muslime (19%) und Asylbewerber (54%) stieg in den vergangenen Jahren jedoch leicht an. Einen Rückgang verzeichnet die Studie wiederum bei den Werten zu Sexismus und der Abneigung gegenüber trans- und homosexueller Menschen.

Die Studie stellt dabei auch klar: Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich kaum in ihrer geringen Zustimmung zu offen rechtsextremen Einstellungen. Allerdings neigen Menschen in Ostdeutschland mehr mehr zu Vorbehalten gegen Ausländer und Muslime.

Mitte-Studie: Verschwörungstheorien kommen in der Mitte an

Auch Verschwörungstheorien sind der Studie nach zu urteilen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Knapp 46 Prozent der Befragten glauben, dass geheime Organisationen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und ein Viertel geht davon aus, dass Medien und Politik insgeheim zusammenarbeiten. Zudem zeigt sich: Knapp die Hälfte der Befragten vertraut mehr auf eigene Gefühle als auf die Meinung von Experten. Und: Wer an Verschwörungstheorien glaubt, ist auch eher zu Gewalt bereit.

Allerdings kommt die Studie den Forschern zufolge auch zu positiven Ergebnissen. So finden es 80 Prozent der Befragten gut, wenn sich Menschen gegen Hetze gegen Minderheiten einsetzen. Und etwa 60 Prozent finden, der Rechtspopulismus bedrohe die Demokratie, die die große Mehrheit als unerlässlich für Deutschland erachtet.

Themen Folgen