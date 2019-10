vor 20 Min.

Sturz von einer Bühne: Wirtschaftsminister Altmaier offenbar verletzt

Beim Gang von der Bühne beim Digital-Gipfel in Dortmund ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag gestürzt. Der CDU-Politiker hat sich dabei offenbar verletzt.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist nach seiner Auftaktrede beim Digital-Gipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne schwer gestürzt. Eine Sprecherin sagte, er sei auf der Treppe gestolpert. Rettungssanitäter kümmerten sich am Dienstag um den am Boden liegenden CDU-Politiker. Helfer schirmten ihn mit einem schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt.

Peter Altmaier wurde nach Informationen der Deutschen Presseagentur kurz darauf mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht. Demnach war er bei Bewusstsein. Der Minister habe sich bei seinen Ärzten bereits für die Versorgung bedankt. (dpa)

