vor 1 Min.

Sturz von einer Bühne: Wirtschaftsminister Peter Altmaier verletzt

Beim Gang von einer Bühne ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier gestürzt und hat nun eine Platzwunde am Kopf. Viele Kollegen schicken ihm Genesungswünsche.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist beim Digital-Gipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Eine Ministeriumssprecherin sagte, Peter Altmaier sei nach seiner Auftaktrede am Dienstagvormittag auf einer Treppe gestolpert. Der 61-jährige CDU-Politiker wurde mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gefahren. Demnach war er bei Bewusstsein. Der Minister habe sich bei seinen Ärzten bereits für die Versorgung bedankt.

Beim Sturz von der Bühne: Wirtschaftsminister Peter Altmaier bricht sich das Nasenbein

Nach Informationen der dpa zog sich Peter Altmaier bei seinem Sturz eine Platzwunde am Kopf zu. Er außerdem war er wohl kurz bewusstlos, kam aber noch vor Ort wieder zu Bewusstsein. Zudem hat sich der Wirtschaftsminister bei dem Sturz das Nasenbein gebrochen und er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Das ergab eine Untersuchung im Krankenhaus.

Nach dem Unfall wurde er in Dortmund in eine Klinik gebracht. Sanitäter kümmerten sich sofort um den am Boden liegenden Politiker. Helfer schirmten ihn mit einem schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt.

Der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach dessen Sturz im Namen der gesamten Bundesregierung gute Besserung gewünscht. Steffen Seibert schrieb auf Twitter: "Was für ein Schreck. Wir alle in der Bundesregierung wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung und freuen uns darauf, wenn Sie hoffentlich bald wieder mit voller Kraft für Ihre Themen kämpfen können."

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb auf Twitter: "Was für ein Schreck! Lieber Peter Altmaier, ich wünsche Dir gute Besserung und dass Du schnell wieder auf die Beine kommst."

Was für ein Schreck! Lieber Peter Altmaier, ich wünsche Dir gute Besserung und dass Du schnell wieder auf die Beine kommst. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) October 29, 2019

Auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wünschte eine rasche Genesung und schrieb ebenfalls auf Twitter: "Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett." Olaf Scholz würde Peter Altmaier gemäß den vom Kabinett festgelegten Regeln vertreten, sollte Peter Altmaier längere Zeit ausfallen.

Lieber @peteraltmaier, ich wünsche gute Besserung und eine rasche Genesung nach dem schlimmen Sturz. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett. #DigitalGipfel19 — Olaf Scholz (@OlafScholz) October 29, 2019

Im Forum A der Messehalle hatte zuerst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine rund 15-minütige Rede gehalten, dann Peter Altmaier knapp 20 Minuten. Das Forum war gut gefüllt.

Laschet sah den Sturz des Wirtschaftsministers aus nächster Nähe und sagte: "Uns allen stockte der Atem. Gut, dass sofort ein Arzt und Medizinprofessor bei ihm war. Peter Altmaier konnte allen Helfern noch danken, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Ich wünsche ihm von Herzen eine baldige Genesung. Weiter sagte der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens: "Ich höre, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Das lässt uns hoffen, dass er bald wieder in alter Frische aktiv sein kann."

Pressekonferenz von Peter Altmaier und dem Branchenverband Bitcom wurde abgesagt

Die Veranstaltung wurde fortgesetzt, als Peter Altmaier auf dem Weg in die Klinik war. Die Vorstellung des Projektes der Europäische Datenplattform wurde aber ohne Peter Altmaier präsentiert. Die für 11 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Peter Altmaier und Vertretern der Bitcom wurde abgesagt.

Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) will nachmittags (15.00 Uhr) den Digital-Gipfel besuchen. Der Gipfel und sein ganzjähriger Prozess bilden laut Wirtschaftsministerium die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels. (dpa)

