vor 34 Min.

Süd- und Nordkorea bereiten Gipfeltreffen vor Politik

Vertreter Süd- und Nordkoreas wollen im Grenzort Panmunjom das geplante Gipfeltreffen zwischen beiden Ländern im April vorbereiten.

Die südkoreanische Delegation wird von Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon angeführt.

Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben drei Mitglieder des Komitees für die Friedliche Wiedervereinigung des Landes schicken, darunter auch dessen Leiter Ri Son Gwon.

Beide Seiten dürften den Zeitplan und die Themen des Korea-Gipfels besprechen, zu dem Ende April der südkoreanische Präsident Moon Jae In den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Panmunjom empfangen will. Moon will dann die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und Schritte zum Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms zur Sprache bringen. Kim hatte nach Berichten chinesischer Medien bei einem Überraschungsbesuch in Peking Anfang dieser Woche seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt.

Beide Staaten hatten sich seit Anfang des Jahres nach einer Phase starker Spannungen wegen nordkoreanischer Raketen- und Bombentests wieder angenähert. Nordkorea schickte zweimal hohe Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar. Danach vereinbarten beide Seiten das Gipfeltreffen. (dpa)

