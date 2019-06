Syrien: Russland verkündet Waffenruhe und setzt Angriff fort

Vor der Küste des Iran gibt es neue Zwischenfälle, Unbekannte griffen zwei Öltanker an. Der Ölmarkt reagierte sofort, die Situation droht zu eskalieren.

Drei Kandidaten raus

Rennen um May-Nachfolge: Erfolg für Johnson

Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson ist klar auf Kurs May-Nachfolge. Die Frage ist: Wer tritt gegen ihn an? Und was sagen am Ende die Parteimitglieder?