vor 32 Min.

TV-Duell zwischen Weber und Timmermans - Die Gegner wären gute Partner

Die Spitzenkandidaten Weber und Timmermans treffen im deutschen Fernsehen erstmals aufeinander. Was eint, was unterscheidet sie?

Von Detlef Drewes

Zwei, die für Europa kämpfen: Am Dienstagabend traten die beiden Spitzenkandidaten der Christ- und der Sozialdemokraten, Manfred Weber und Frans Timmermans, erstmals im deutschen Fernsehen gegeneinander an. Klimaschutz, Tierhaltung, Flüchtlinge, Grenzsicherung – rund 100 Zuschauer im Studio fragten, die beiden Kandidaten für das höchste Amt der EU, den Chefsessel der Europäischen Kommission, antworteten – und sie versprachen viel.

TV-Duell vor Europawahl: Timmermans will Afrika helfen - Weber auch

So sollen künftig in allen Mitgliedstaaten EU-Bürger schon mit 16 wählen können. Timmermans will das durchsetzen, Weber hielt sich zurück, versprach aber: „Man muss auch das Wahlalter diskutieren.“ Bei der CO2-Steuer lagen beide nah beieinander – „wenn es europäisch nicht geht, dann werden einzelne Länder vorangehen“.

Der CSU-Politiker aus Deutschland und der Sozialdemokrat aus den Niederlanden waren sich häufig nah. Dass Flugkerosin angesichts der großen Umweltbelastungen von Kurz- und Fernreisen künftig besteuert werden soll, sagten beide zu. In der Außenpolitik sprachen sie sich für eine neue Partnerschaft mit Afrika aus. Timmermans: „Ich will einen Marshall-Plan für Afrika, damit die jungen Menschen dort – besser ausgebildet, besser geschützt, besser gesundheitlich abgesichert – eine neue Perspektive haben.“

Weber sah das ähnlich. „Deutschland und Europa werden keine gute Zukunft haben, wenn wir uns nicht um Afrika kümmern.“ Mit dem Instrument der Handelspolitik solle die EU den Betrieben auf dem Schwarzen Kontinent neue Möglichkeiten eröffnen. „Handel reicht nicht“, konterte Timmermans. Er will weitere Bildungsprogramme.

Zwischen Timmermans und Weber muss man im TV-Duell die Unterschiede suchen

Notwendig sei eine neue Form von Solidarität. Flüchtlinge, Integration, die Aufrechterhaltung des Asylschutzes für jene, die ihn brauchen – Weber und Timmermans appellierten beide an jene Staaten im Osten der Union, die bislang die Aufnahme von Hilfesuchenden verweigern. Dabei erinnerte der frühere niederländische Außenminister an das deutsche Vorbild: „Als die Krise 2015 ausbrach, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer Menschlichkeit Europa gerettet.“

Wer nach Unterschieden suchte, durfte überrascht sein. Nicht der Sozialdemokrat Timmermans, sondern der Christdemokrat Weber war es, der immer wieder auf die soziale Dimension von europäischer Politik hinwies, an die Konsequenzen von EU-Entscheidungen für die Arbeitsplätze erinnerte. Timmermans präsentiere sich als der radikalere, der bei Klimaschutz und Landwirtschaft zu größeren Einschnitten bereit war. „Ich werde als Kommissionspräsident persönlich die Verantwortung übernehmen“, begann er ein ums andere Mal seine auf 45 Sekunden begrenzten Antworten.

Am Ende blieb das Duell über weite Strecken ein Dialog zweier politischer Gegner, von denen man sich vorstellen konnte, dass sie nach dem 26. Mai als Partner in einer informellen Großen Koalition gut zusammenarbeiten würden. Dass dies notwendig sein dürfte, ließen beide durchblicken: Angesichts des von vielen Seiten erwarteten Erstarkens des rechten Flügels müssten die demokratischen Kräfte im neuen Parlament in der Mitte zusammenrücken.

