Tabubruch? So reagieren Politiker auf die Wahl von Kemmerich in Thüringen

Überraschend ist FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden - mit Stimmen der AfD. Es gibt harsche Kritik - auch aus der eigenen Partei.

Plötzlich ist jemand gewählt, den zuvor niemand auf dem Radar hatte: FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist am Mittwoch zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Im Erfurter Landtag erhielt er im dritten Wahlgang gerade einmal eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke). Auf den bisherigen Regierungschef entfielen 44 Stimmen, Kemmerich erhielt 45 Stimmen. Es gab eine Enthaltung.

Die AfD-Fraktion hat also offenbar geschlossen für Kemmerich gestimmt - ihr eigener Bewerber, der parteilose Christoph Kindervater, erhielt keine einzige Stimme. Weil er nun mit den Stimmen der Alternative für Deutschland zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt wurde, wird Thomas Kemmerich von anderen Politikern scharf kritisiert. Vor allem Grüne, SPD und Linke äußern sich entsetzt, doch auch FDP- und CDU-Politiker kritisieren die Wahl. Manche Politiker kommentieren aber auch wohlwollend.

Der ehemalige FDP-Innenminister Gerhart Baum kritisiert die Wahl seines Parteikollegen zum Thüringer Ministerpräsidenten scharf. "Das ist ein katastrophaler Dammbruch", sagte Baum unserer Redaktion. "Der FDP-Fraktionschef hätte sich angesichts der absehbaren Gefahr von der AfD gewählt zu werden gar nicht zur Wahl stellen dürfen und er hätte erst recht nicht die Wahl annehmen dürfen", betonte der 87-Jährige. "Die Bundesparteien von CDU und FDP sollten sich jetzt deutlich von Herrn Kemmerichs Wahl distanzieren, sonst machen sie sich dafür mitverantwortlich", betonte Baum.

Laut dem FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer hatte die FDP-Parteispitze Thomas Kemmerich abgeraten, für den Posten des Thüringer Ministerpräsidenten zu kandidieren. "Die Bundesspitze der FDP hat der Thüringer FDP von einer Kandidatur abgeraten, sie hatte weder die Unterstützung noch die Billigung der Bundesspitze", sagte Theurer unserer Redaktion. "Eine Duldung durch oder gar Zusammenarbeit mit der AfD würde auf meine heftigste Gegenwehr stoßen", betonte er.

Aus dem FDP-Bundesvorstand äußerte Marie-Agnes Strack-Zimmermann ihr Entsetzen auf Twitter: "Sich von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale."

FDP-Vize Wolfgang Kubicki dagegen sieht die Wahl von Thomas Kemmerich positiv. Kubicki sagte: "Es ist ein großartiger Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt. Offensichtlich war für die Mehrheit der Abgeordneten im Thüringer Landtag die Aussicht auf fünf weitere Jahre Ramelow nicht verlockend."

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring wies die Verantwortung für das überraschende Ergebnis von sich. Die CDU-Fraktion habe sich in den ersten beiden Wahlgängen enthalten und im dritten den "Kandidaten der Mitte" gewählt. "Fakt ist: Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien, wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien", sagte Mohring.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung und stellvertretende Landesvorsitzende der CDU Thüringen, Christian Hirte, zeigte sich sehr euphorisch. Er schrieb, die Wahl Kemmerichs zeige, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben.

Auch der Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordnete Axel E. Fischer begrüßt die Wahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten als eine Umsetzung des Wählerauftrags. "Die Menschen in Thüringen hatten bei der Landtagswahl die rot-rot-grüne Regierung abgewählt, dieser Entscheidung der Bürger hat der Landtag heute entsprochen", sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

Große Unsicherheit, wie auf die Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen zu reagieren ist, zeigte indes Dorothee Bär (CSU). Die Staatsministerin für Digitalisierung gratulierte als eine der Ersten zunächst via Twitter, ehe sie ihren Tweet kurz darauf wieder löschte.

Mit Begeisterung reagierte die AfD auf die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen. "Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet", erklärte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland. In Thüringen habe sich gezeigt, dass die Strategie, die AfD auszugrenzen, nicht funktioniere.

Der AfD-Landeschef von Thüringen, Björn Höcke, sieht in der Ministerpräsidentenwahl "einen Neustart der Thüringer Politik". Die AfD habe ihr Wahlversprechen gehalten, sagte er. "Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden." Unter der Regierung von Linke, SPD und Grünen habe sich Thüringen zu einem "Linksstaat" entwickelt. "Dieser Prozess ist heute gestoppt worden." Er hoffe, dass von dieser Wahl ein Signal ausgehe, das bundesweit beachtet werde.

Der frisch zum Ministerpräsidenten gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich selbst äußerte sich auf Twitter zunächst nicht zu seiner Wahl. Von anderen Politikern wird ihm vorgeworfen, Wortbruch begangen zu haben. Tatsächlich hatte er selbst noch im November versichert, nicht mit Linkspartei oder AfD in einer Regierung zusammenarbeiten zu wollen.

In keiner Form werden wir mit der Linkspartei oder der AFD in #Thüringen konstitutionell eine Regierung suchen. #ltwth19

Sehr kritisch sehen Politiker der Grünen, SPD und Linkspartei die Wahl von Kemmerich. Die Fraktionsvorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, überreichte dem gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich den Blumenstrauß nicht, sondern warf ihm ihn vor die Füße.

Auch auf Twitter ist die Kritik deutlich. So warf Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, den Fraktionen von FDP und CDU in Thüringen vor, bewusst einen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD gewählt zu haben. Sie spricht von einem politischen Dammbruch.

Das ist ein Dammbruch. #CDU und #FDP in #Thüringen haben bewusst einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der #AfD gewählt. Niemand kann sagen, er habe das nicht gewusst. Wir sind entsetzt von der Ruchlosigkeit und Verantwortungslosigkeit von CDU und FDP in Thüringen. #Kemmerich

Von einem Tabubruch sprechen mehrere linksliberale Politiker. SPD-Vizekanzler Olaf Scholz stellt angesichts der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen sogar die Zukunft der Großen Koalition infrage.

1/2 Die Geschehnisse in Thüringen sind ein Tabubruch in der Geschichte der politischen Demokratie in der Bundesrepublik. Das hat Auswirkungen weit über #Thüringen hinaus. Es stellen sich für uns sehr ernste Fragen an die Spitze der Bundes-@CDU ,...