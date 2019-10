vor 17 Min.

Tag der Deutschen Einheit: Warum fällt der Feiertag auf den 3.10.?

3. Oktober 2019: Heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Warum fällt der Feiertag genau auf dieses Datum? Welche Bundesländer haben frei? Hier der Überblick.

Heute, am 3.10.2019, feiert Deutschland den Tag der Deutschen Einheit - ein geschichtsträchtiges Datum. Was passierte vor 29 Jahren am 3. Oktober? Wird der Feiertag in allen Bundesländern gefeiert? Lesen Sie hier alle Infos zum Tag der Deutschen Einheit im Überblick.

Tag der deutschen Einheit 2019: Was feiern wir heute, am 3. Oktober?

Der Tag der deutschen Einheit erinnert an das "Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland". Das war am 3. Oktober 1990. Vier Tage vor ihrem 41. Gründungstag hörte die DDR als souveräner Staat auf zu existieren und trat der Bundesrepublik Deutschland bei. In Berlin feierten Hunderttausende die Wiedervereinigung. „In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit Deutschlands vollenden“, gelobte Bundespräsident Richard von Weizsäcker.

Warum ist der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober?

Bereits am 17. Juni 1990 hatte die konservative DSU (Deutsche Soziale Union) in der Volkskammer in Ostberlin gefordert, die DDR möge mit dem heutigen Tag der Bundesrepublik beitreten. Die Emotionen schlugen hoch. Nur mit Mühe gelang es Ministerpräsident Lothar de Maizière, Zeit zu gewinnen.

Im Sommer 1990 spitzte sich die Lage in der DDR zu. Die Wirtschaft stand nach der Einführung der D-Mark vor dem Kollaps, gleichzeitig siedelten nach wie vor hunderttausende DDR-Bürger in den Westen über. Gerüchte machten die Runde, Stasi, Armee und Volkspolizei würden putschen.

Aus Furcht, das Land könne im Chaos versinken, trat der DDR-Ministerpräsident die Offensive an und schlug am 3. August im Alleingang vor, den Beitritt der DDR wie die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen auf den 14. Oktober vorzuziehen.

Delegationen beider deutscher Regierungen handelten dann den Einigungsvertrag aus. Parallel dazu liefen die Zwei-plus-vier-Verhandlungen zwischen den deutschen Staaten und den vier Siegermächten.

In einer dramatischen Sitzung einigten sich die Parteien in der Volkskammer dann auf den 3. Oktober als Beitrittsdatum - es war der erstmögliche nach dem Abschluss der Zwei-plus-vier-Gespräche.

Wann war der Tag der deutschen Einheit früher?

Vor den Ereignissen des Jahres 1990 wurde der Tag der deutschen Einheit in Westdeutschland - mit kleinem "d" - am 17. Juni begangen. Die Menschen gedachten an diesem Tag dem blutig niedergeschlagenen Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953.

Wie wird der Tag der Deutschen Einheit dieses Jahr gefeiert?

Am 2. und 3. Oktober 2019 feiert Deutschland mit einer zentralen Veranstaltung in Kiel den Tag der Deutschen Einheit 30 Jahre nach dem Mauerfall. Die Feier steht unter dem Motto "Mut verbindet". Reden halten Bundesratspräsident Daniel Günther und Bundeskanzlerin Angela Merkel, ARD und ZDF berichten live. (AZ)

