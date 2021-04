Tag der Entscheidung bei der Union: Laschet sticht Söder aus

Die Union muss sich entscheiden: Söder oder Laschet. Innerhalb der CDU-Spitze erhielt Armin Laschet jetzt breite Unterstützung.

Die CDU-Spitze hat sich für Armin Laschet als Kanzlerkanditen ausgesprochen. Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens erhielt am Montag in einer Präsidiumssitzung breite Unterstützung.

Laschet ist damit noch nicht formal nominiert, doch CSU-Chef Markus Söder muss nun die eigenen Ambitionen auf das Kanzleramt zurückstellen, wenn er bei seinem Wort bleibt. "Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit. Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit“, hatte Söder angekündigt.

„Wir haben unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen“

Die CDU hat mit ihrer Entscheidung pro Laschet eine Selbstverzwergung und ein Führungschaos vermieden. Hätte sie dem 60-Jährigen nicht die Unterstützung versichert, wäre er nach drei Monaten im Amt als Parteichef bereits entmachtet worden. Laschet hatte stets betont, dass der CDU-Vorsitzende auch Kanzler werden wollen muss.

„Wir haben dabei unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen“, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier nach der Runde der CDU-Spitze. Es haben sich bei der Aussprache laut Teilnehmern fast alle Präsidiumsmitglieder zu Wort gemeldet. Mehrere der Politiker machten deutlich, dass die aktuellen Umfragen nicht die Entscheidung über die Kandidatenfrage bestimmen sollten.

„Wir haben unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen“, sagte Volker Bouffier. Foto: Michael Kappeler, dpa

Dem Parteivorsitzenden wurde von den Präsidiumsmitgliedern attestiert „Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten“.

Auch sei man sicher, dass Armin Laschet in den kommenden Monaten die Union erfolgreich positionieren werde, um in der Auseinandersetzung mit (den Grünen) und den anderen Parteien erfolgreich den Wahlkampf zu bestreiten.

Söder hat unterstrichen, dass er in der Bundespolitik künftig ein gewichtiges Wort mitreden möchte

Söder hatte sich am Sonntag überraschend offensiv um das mächtigste politische Amt Deutschlands beworben. Zuvor hatte er monatelang betont, „mein Platz ist in Bayern.“ In den Umfragen unter den Wählern erfährt der Franke derzeit deutlich mehr Zustimmung als sein Konkurrent aus dem Rheinland. Außerdem erhält der CSU-Vorsitzende großen Zuspruch von Abgeordneten aus CSU und CDU, die wegen der derzeit schwachen Umfragewerte der Union um ihre Mandate bangen. Der Berliner Landesverband der CDU hatte sich am Montagmorgen für Söder als gemeinsamen Kandidaten ausgesprochen.

Söder hat durch seinen öffentlich ausgestellten Machtanspruch unterstrichen, dass er in der Bundespolitik künftig ein gewichtiges Wort mitreden möchte. Im politischen Berlin gilt die einstige SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft aus Nordrhein-Westfalen als mahnendes Beispiel, was passiert, wenn der eigene Machtanspruch klein bleibt. Kraft hatte sich öffentlich gegen einen Wechsel nach Berlin entschieden und hatte von diesem Moment an deutlich weniger Gewicht.

Laschet rechnet sich trotz schwacher Umfragewerte gute Chancen aus, der nächste Kanzler zu werden

Für die CSU wäre eine Kanzlerkandidat Söder mit einem großen Risiko behaftet. Denn hinter Söder drängt sich niemand auf, der die Geschicke des Freistaates übernehmen könnte. Sowohl im Falle einer Niederlage Söders bei der Bundestagswahl als auch im Erfolgsfall bräuchte Bayern einen neuen Ministerpräsidenten.

Außerdem sieht die CSU ihr eigenes Geschäftsmodell bedroht, sollte Söder tatsächlich die Nachfolge Angela Merkels antreten. Mit einem CSU-Kanzler könnten die Christsozialen nicht mehr die Sonderrolle spielen, die ihr jetzt im Parteiengefüge zukommt, wenn der bayerische Löwe brüllt und die Bundespolitik aufmischt. Die Christsozialen werden am Nachmittag bekanntgeben, ob sie mit Laschet in das Rennen um das Erbe Angela Merkels gehen wollen. Alles andere als Zustimmung würde die Union ins Chaos stürzen.

Markus Söder und Armin Laschet hegen beide Ambitionen auf das Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler, dpa

Laschet rechnet sich trotz schwacher Umfragewerte gute Chancen aus, der nächste Kanzler Deutschlands zu werden. Schon vor seiner Wahl zum Regierungschef in Nordrhein-Westfalen lag er zu Beginn des Wahlkampfs deutlich zurück, drehte aber schließlich die Partie und gewann im einstigen Stammland der SPD. Der Aachner will den Politikstil Merkels fortsetzen, der auf Konsens setzt statt auf lautes Gepolter und markige Ansagen. Für ihn wird es jetzt darauf ankommen, die Söder-Fans in den eigenen Reihen zu besänftigen. Das wird am besten gelingen, wenn er in den Umfragen zulegen kann, was wiederum stark mit einer erfolgreichen Bekämpfung des Corona-Virus zusammenhängt.

Eigentlich wollten Laschet und Söder erst zu Pfingsten unter sich ausmachen, wer sich um das Kanzleramt bewirbt. Doch weil die Unterstützung der Wähler für die Union bröckelt und es wieder möglich ist, dass eine Regierung ohne CDU und CSU gebildet wird, waren beide unter Druck geraten.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.