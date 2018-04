Tausende Opfer von Behandlungsfehlern

vor 53 Min.

Ärztekammer nennt Zahlen. In 62 Fällen starben Patienten

Von Bernhard Junginger

2213 Patienten sind 2017 nach Angaben der Bundesärztekammer Opfer von Behandlungsfehlern geworden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit leicht gesunken. In 1783 Fällen waren Fehler in der Therapie oder Mängel in der Aufklärung Ursache für Gesundheitsschäden. Und in 62 Fällen haben Ärztefehler zum Tod von Patienten geführt. Angesichts einer Zahl von einer Milliarde Arztkontakten warnt Ärztevertreter Andreas Crusius davor, Medizinern pauschal Pfusch vorzuwerfen – die Fehlerquote bewege sich im Promillebereich. Drei Viertel der Beschwerden bezogen sich auf Kliniken, ein Viertel auf Arztpraxen.

Patientenschutzorganisationen kritisieren die Statistik als wenig aussagekräftig. Denn in der Aufzählung werden nur Fälle erfasst, in denen sich Patienten an die Schlichtungsstellen und Gutachterkommissionen der Ärztekammern wenden. Andere Schätzungen gehen von rund 200000 Fehlern in Krankenhäusern aus – und von bis zu 20000 Todesfällen aufgrund von Behandlungsfehlern. Deshalb fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz ein bundesweites Zentralregister.

