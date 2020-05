vor 19 Min.

Terrorverdacht: 32-Jähriger festgenommen und wieder frei

Wegen Terrorverdachts ist ein Mann in Sachsen-Anhalt festgenommen worden. Die Polizei hat Schwarzpulver bei dem Verdächtigen gefunden. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, es gibt offene Fragen.

Ein 32-Jähriger ist wegen Terrorverdachts am Freitag in Stendal festgenommen worden. Da sich der Verdacht zunächst nicht bestätigen konnte, wurde der Mann in der Nacht wieder freigelassen, wie ein Sprecher der Polizei Stendal am Samstagmorgen sagte.

Die Polizei habe nur geringe Mengen Schwarzpulver gefunden, so der Polizeisprecher. Es werde weiter in dem Fall ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, hätten Ermittlungen ergeben, dass der aus der Altmark stammende Mann in einem Telefonat mit einem britischen Bekannten geäußert habe, dass er "Sprengmittel herstellen und eine Großzahl an Zivilisten in einer deutschen Stadt töten wolle". Aufgrund dieser Äußerungen kam es zunächst zur Festnahme, an der auch Beamte des Landeskriminalamts beteiligt waren. Wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass die Informationen über den Mann vorerst nicht bestätigt werden konnten.

An den Ermittlungen war auch die Polizei aus Wales beteiligt, wie die Polizei Stendal mitteilte. Der 32-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, der Einsatz des SEK sei unspektakulär verlaufen. Den Angaben zufolge war der Mann "in diesem Deliktbereich" zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. "Natürlich prüfen wir, ob ein politischer Zusammenhang bestehen könnte", sagte ein Polizeisprecher. Anzeichen auf eine politische Motivation hätten sich zunächst jedoch nicht ergeben. Der Verdächtige habe noch nicht vernommen werden können, weil er unter Drogeneinfluss gestanden habe. (dpa)

