vor 2 Min.

Terrorverdacht: Spezialeinheit nimmt Mann in Berlin fest

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermitteln nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Berlin.

Die Polizei hat in Berlin einen Mann unter Terrorverdacht gefasst.

Der 37-jährige Syrer soll sich im Internet über den Bau von Bomben informiert und ausgetauscht haben.

"Zweck des Chatverkehrs soll die Vorbereitung von Terroranschlägen gewesen sein", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Eine Spezialeinheit der Bundespolizei nahm den Mann am Morgen fest. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen den Mann. Zudem sei die Wohnung des Verdächtigen in Berlin durchsucht worden, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde weiter mit. (dpa)

