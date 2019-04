vor 21 Min.

Theresa May bittet die EU erneut um Brexit-Aufschub

Theresa May trat nach einer Sieben-Stunden-Debatte am Dienstagabend vor die Presse.

Premierministerin Theresa May hat ihre Brexit-Strategie dramatisch geändert. Nun will sie mehr Zeit und fordert von der EU ein Zugeständnis von wenigen Wochen.

Von Katrin Pribyl

Sieben lange Stunden hatten die Minister in der Downing Street debattiert – und selbst nach dem Ende ihrer Gespräche wollte Premierministerin Theresa May sie nicht gehen lassen. Sie trieb die Sorge um, dass der Plan, auf den sich das Kabinett geeinigt hatte, in der Öffentlichkeit landen würde, bevor sie sich selbst an die Nation wenden konnte.

Am frühen Abend dann verkündete May, dass sie bei der EU um eine erneute Verlängerung der Scheidungsfrist bitten will, um einen ungeordneten EU-Austritt ohne Deal am 12. April, dem offiziellen Brexit-Tag, zu verhindern. Beobachter gehen davon aus, dass die EU dem Willen aus London entgegenkommen wird – auch deshalb, weil May lediglich ein Aufschub um wenige Wochen vorschwebt. Um nicht bei den Europawahlen teilnehmen zu müssen, soll das Königreich am 22. Mai aus der Staatengemeinschaft scheiden, wie die Premierministerin nun hofft.

May braucht für geordneten Brexit die Opposition

Offenbar hat Theresa May den Plan, dem Parlament den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Vertrag zum vierten Mal vorzulegen, aufgegeben. Drei Mal scheiterte er bereits krachend im Unterhaus. Die Abstimmungen hinterließen auch eine zunehmend abgekämpft und angeschlagen wirkende Theresa May.

Nun ändert sie erstmals ihre Strategie. In ihrer Rede am Dienstagabend streckte May die Hand in Richtung Opposition aus, um einen Konsens in der festgefahrenen Lage zu finden. Es handelt sich um eine dramatische Kehrtwende. Während sie in der Vergangenheit stets versucht hatte, die radikalen Europaskeptiker in der konservativen Partei zu befriedigen und Zugeständnisse an die Opposition kategorisch ablehnte, will sie nun mit Labour zusammenarbeiten.

Oppositionschef Jeremy Corbyn nimmt Mays Gesprächsangebot gerne an, wie er der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Dienstagabend sagte. „Wir erkennen an, dass sie sich bewegt hat“, fügte der Labour-Politiker außerdem hinzu.

Die Annäherung an die Opposition stellte offenbar den einzigen Ausweg aus der Sackgasse dar. Denn trotz Mays hartem Brexit-Kurs sträubten sich die Hardliner in den eigenen Reihen vehement gegen den Deal. Viele von ihnen fordern mittlerweile einen klaren Bruch mit Brüssel, ohne Vertrag, ohne Übergangsphase. Nun scheinen sie mit ihrem Widerstand das Gegenteil erreicht zu haben.

Labour will beim Brexit nah an der EU bleiben

Denn Labours Kurs sieht eine weitaus engere Anbindung an die EU vor. Alles läuft jetzt auf einen weicheren Brexit hinaus. Auch wenn sich am Montagabend die Abgeordneten im Unterhaus abermals auf keine Alternative zum vorliegenden Austrittsabkommen hatten einigen können, zeichnet sich eine Mehrheit hin zu einem Kompromiss ab, der den Verbleib in der Zollunion vorsieht.

Einige Stimmen der Opposition braucht die Regierungschefin, die eine Minderheitsregierung unter Duldung der erzkonservativen nordirischen Unionistenpartei DUP anführt. Die sträubt sich nämlich ebenfalls vehement gegen das vorliegende Abkommen.

Jetzt, mehr als zwei Jahre nach dem Beginn des Austrittsprozesses, scheint die britische Premierministerin May diese Realität zum ersten Mal auch wirklich akzeptiert zu haben. (mit dpa)

