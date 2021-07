Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Wahl 2021 in Thüringen. Außerdem erfahren Sie, an welchem Termin die Landtagswahl ist und wann die Wahlergebnisse kommen.

Zwei Jahre nach der vergangenen Landtagswahl soll im Herbst 2021 erneut in Thüringen gewählt werden. Die vorgezogene Neuwahl hängt mit dem Ergebnis der vergangenen Wahl zusammen.

Damals wurde FDP-Politiker Thomas Kemmerich auch mit den Stimmen von CDU und AfD zwischenzeitlich zum Ministerpräsidenten gewählt. Nach Kritik an der Unterstützung durch die AfD kündigte er nur einen Tag später seinen Rücktritt an.

Linke, CDU, SPD und Grüne handelten daraufhin den sogenannten Stabilitätspakt aus, der eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit Ministerpräsident Bodo Ramelow ermöglichte. Damals wurden aber auch Neuwahlen für den April 2021 festgelegt. Der Termin wurde wegen der Corona-Krise auf den Herbst verschoben.

Termin: Wann ist die Landtagswahl in Thüringen 2021?

Die Wahl 2021 in Thüringen ist für den 26. September 2021 geplant - das ist auch das Datum für die Bundestagswahl. Allerdings ist nicht sicher, ob der Termin in Thüringen gehalten werden kann.

Denn für Neuwahlen muss das Parlament in Thüringen zuerst die Auflösung des Landtags beschließen. Dafür werden 60 Stimmen benötigt. Ob diese zusammenkommen ist aber unsicher, da auch viele CDU-Abgeordnete dafür stimmen müssten und mehrere schon ihre Ablehnung signalisiert haben. Die entscheidende Abstimmung ist für den 19. Juli 2021 geplant.

Umfragen zur Wahl 2021 in Thüringen: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Thüringen zeigen, in welche Richtung die Wahlergebnisse gehen könnten. Sie sind aber immer nur ein aktuelles Stimmungsbild. Allein wegen der vielen unentschlossenen Wähler kann das eigentliche Ergebnis der Wahl deutlich anders ausfallen.

Umfrage von INSA zur Wahl 2021 in Thüringen (17. Juli 2021, 1006 Befragte)

Eine INSA-Umfrage im Auftrag der Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe kam zu diesem Ergebnis:

Linke: 26 Prozent

AfD : 23 Prozent

: 23 Prozent CDU : 22 Prozent

: 22 Prozent SPD : 9 Prozent

: 9 Prozent FDP : 7 Prozent

: 7 Prozent Grüne: 6 Prozent

Sonstige: 7 Prozent

Umfrage von infratest dimap zur Wahl 2021 in Thüringen (März 2021)

Im März hatte infratest dimap im Auftrag des MDR Wahlberechtigte in Thüringen gefragt, wen sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Die Ergebnisse:

Linke: 29 Prozent (-3)

AfD : 23 Prozent (+3)

: 23 Prozent (+3) CDU : 22 Prozent (-2)

: 22 Prozent (-2) SPD : 10 Prozent (0)

: 10 Prozent (0) FDP : 6 Prozent (+2)

: 6 Prozent (+2) Grüne: 5 Prozent (-1)

Sonstige: 5 Prozent (+1)

Thüringen-Wahl 2021: Wann kommen Ergebnis, erste Hochrechnung und Prognosen?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der Thüringen-Wahl 2021 sind am 26. September für den Zeitraum von 8 bis 18 Uhr angesetzt. Jeder Wahlberechtigte kann außerdem vorher schon die Briefwahl nutzen. Die Wähler haben in jedem Fall zwei Stimmen: Mit der einen wird ein Abgeordneter aus dem Wahlkreis gewählt, mit der anderen eine Partei.

Prognosen: Nachdem dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr beginnt sofort die Auszählung. Um diese Uhrzeit werden auch schon direkt Prognosen veröffentlicht, die auf Wählerbefragungen in den Wahllokalen beruhen - also auf den sogenannten Exit Polls. Da die Befragten auch angeben sollen, wen sie bei der vergangenen Landtagswahl gewählt hatten, werden Wählerwanderungen deutlich.

Hochrechnungen: Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl 2021 wird wohl gegen 18.30 Uhr vorliegen. Diese beruhen dann schon auf einem Zwischenergebnis der Auszählungen.

Wahlergebnisse: Bis die eigentlichen Wahlergebnisse in Thüringen feststehen, wird dann etwas Zeit vergehen. Mit ihnen ist am späten Abend oder erst in der Nacht zu rechnen. 2019 lag das vorläufige Endergebnis um kurz vor Mitternacht fest.

Endergebnis: Nach der Wahl findet eine Überprüfung statt, bevor das endgültige amtliche Endergebnis verkündet werden kann. Dieser Vorgang hat bei der vergangenen Wahl etwa zwei Wochen gedauert.

Wahlergebnisse in Thüringen: Ergebnisse zur Landtagswahl 2021

Wenn es zu den Neuwahlen kommt, finden Sie ab dem 26. September an dieser Stelle alle Prognosen, Hochrechnungen und die Ergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen.

Das Wahlergebnis der vergangenen Wahl in Thüringen

Wie hatten die Menschen vor zwei Jahren in Thüringen gewählt? Das waren die damaligen Wahlergebnisse bei einer Wahlbeteiligung von 64,9 Prozent:

Linke: 31,0 Prozent

AfD : 23,4 Prozent

: 23,4 Prozent CDU : 21,7 Prozent

: 21,7 Prozent SPD : 8,2 Prozent

: 8,2 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

FDP : 5,0 Prozent

Die Linkspartei wurde 2019 also stärkste Kraft in Thüringen, gefolgt von AfD und CDU. SPD und Grüne landeten deutlich dahinter. Die FDP knackte die Fünf-Prozent-Hürde nur sehr knapp. (sge)