15.03.2018

Tod eines Genies Politik

Stephen Hawking erklärte die Welt

Von Matthias Zimmermann

„Denkt daran, immer zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße.“ Das sagt der gestern im Alter von 76 Jahren verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking in einem Video, mit dem die Universität Cambridge Abschied nimmt von einem ihrer herausragendsten Wissenschaftler. Der vielfach ausgezeichnete Hawking wurde in der Welt der Physiker berühmt für seine Versuche, die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik zu vereinen und auf diese Weise eine Art Weltformel zu finden. Drei Jahrzehnte lang besetzte der wegen einer schweren Nervenerkrankung fast völlig bewegungsunfähige Hawking den Lucasischen Lehrstuhl für Mathematik an der Uni Cambridge – und war damit ein Nachfolger Isaac Newtons.

Einen Nachruf auf den genialen Physiker lesen Sie auf der Dritten Seite. Einen weiteren Rat aus seinem Vermächtnis gibt es schon hier: „Egal, wie schwierig das Leben auch scheint, es gibt immer etwas, was man tun kann. Entscheidend ist, dass ihr niemals aufgebt.“

