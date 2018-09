vor 42 Min.

Tödlicher Streit in Köthen: 22-Jähriger starb an akutem Herzversagen

Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Blumen und Kerzen stehen an einem Baum auf dem Spielplatz.

Zwei Gruppen geraten auf einem Spielplatz in Köthen aneinander. Der Streit endet für einen 22-Jährigen tödlich. Nun liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor.

Bei einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen in Sachsen-Anhalt ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei afghanische Staatsbürger wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten. Die Polizei gab das Alter der beiden festgenommenen Afghanen mit 18 und 20 Jahren an. Das Opfer stammte aus Deutschland.

Der nach dem Streit ums Leben gekommene 22-Jährige ist nach Angaben der Polizei an akutem Herzversagen gestorben. Das Herzversagen stehe nicht "im direkten kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen", teilte die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost am Sonntagabend mit Blick auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit. Nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung hatte das Opfer eine kardiologische Vorerkrankung.

Gegen den 18 Jahre alten Verdächtigen würden die Ermittlungen nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Gegen den 20-Jährigen werde wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau werde am zuständigen Amtsgericht entsprechende Haftanträge stellen.

Evangelische Landeskirche sammelt Spenden für die Bestattung

Zu den Hintergründen des Geschehens sei derzeit nichts bekannt, hieß es am Sonntag. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war es zunächst an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen.

Drei aus Afghanistan stammende Männer sollen mit einer Frau auf dem Spielplatz gewesen sein und darüber gestritten haben, von wem die Frau schwanger ist. Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter dazu. Es kam zum schweren Streit, wobei der 22-Jährige starb. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger.

Die Evangelische Landeskirche Anhalts will nach dem tödlichen Streit in Köthen Spenden für die Bestattung des Opfers sammeln. Die Spendensammlung sollte mit einer Trauerandacht am Sonntagnachmittag beginnen und noch einige Tage dauern, sagte Kirchenpräsident Joachim Liebig. "Der Tod eines Menschen ist der schlechteste Anlass für eine Instrumentalisierung", sagte Liebig. "Es betrifft die ganze Gemeinschaft, wenn jemand so aus ihrer Mitte zu Tode kommt." Zu der Andacht kamen etwa 300 Menschen, darunter auch mehrere Politiker.

Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Landeskirche Sachsen-Anhalt, sprach während der Andacht für den getöteten 22-Jährigen in der St.-Jacob-Kirche am Sonntag. Bild: Sebastian Willnow, dpa

Landrat: Bundesregierung muss überlegen, wie sie Migration gestalten will

Politiker und Kirchenvertreter haben nach dem Tod des 22-Jährigen in Köthen zur Besonnenheit aufgerufen. "Ich kann nur hoffen und appellieren, dass nicht Gewalt mit Gewalt quittiert wird", sagte der Köthener Kreisoberpfarrer Lothar Scholz am Sonntag am Tatort auf einem Spielplatz. "Wir sind betroffen, was hier geschehen ist."

Der Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), sagte: "Wir gehen davon aus, dass der deutsche Rechtsstaat Recht walten lässt. Wir wissen aber noch nicht genau, was passiert ist." Der Landrat sagte, die Aufeinanderfolge von Chemnitz und Köthen "ist für uns schlecht". Er betonte, die Bundesregierung müsse sich überlegen, wie sie die Migration insgesamt gestalten wolle.

Tödlicher Streit in Köthen: Innenminister Stahlknecht bittet um Besonnenheit

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt veröffentlichte über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Stellungnahme des Innenministers Holger Stahlknecht (CDU). Der tragische Tod des jungen Mannes gehe ihm sehr nahe und er bedauere das Geschehene zutiefst. Sein aufrichtig empfundenes Mitleid gelte den Hinterbliebenen, heißt es in einer ersten Meldung.

Zwei weiterere Tweets zitieren den Innenminister mit den Worten: "Ich habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Dennoch bitte ich um Besonnenheit." Man werde alle Mittel des Staates konsequent einsetzen.

Innenminister Holger Stahlknecht zum Todesfall in #Köthen 1/3:

Der tragische Tod des jungen Mannes geht mir sehr nahe und ich bedauere das Geschehene zutiefst. Mein aufrichtig empfundenes Mitleid gilt den Hinterbliebenen. ... (MI/StK) — Sachsen-Anhalt (@sachsenanhalt) 9. September 2018

Innenminister Holger Stahlknecht zum Todesfall in #Köthen 2/3 ... Die Ermittlungen zu den Geschehnissen laufen in enger Abstimmung mit Justiz und Polizei. Ich habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit unserer Bürgerinnen und Bürger. ... (MI/StK) — Sachsen-Anhalt (@sachsenanhalt) 9. September 2018

Innenminister Holger Stahlknecht zum Todesfall in #Köthen 3/3:

... Dennoch bitte ich um Besonnenheit.

Wir werden alle Mittel des Staates konsequent einsetzen. (MI/StK) — Sachsen-Anhalt (@sachsenanhalt) 9. September 2018

Integrationsbeauftragte: "Gewalt ist immer und überall zu verurteilen"

Linkspartei-Chefin Katja Kipping äußerte sich ebenfalls bei Twitter: "Mein Mitgefühl gilt all denen, die ein Familienmitglied, einen Freund, einen Bekannten verloren haben. Möge die Besonnenheit stärker und wirksamer sein als die rassistische Instrumentalisierung."

Mein Mitgefühl gilt all denen, die ein Familienmitglied, einen Freund, einen Bekannten verloren haben. Möge die Besonnenheit stärker und wirksamer sein als die rassistische Instrumentalisierung. #Köthen — Katja Kipping (@katjakipping) 9. September 2018

Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) schrieb auf Twitter: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen." Und: "Gewalt ist immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit. Passt aufeinander auf."

So Traurig. Ein Mensch ist gewaltsam zu Tode gekommen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Gewalt ist immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit. Passt aufeinander auf. https://t.co/5t68TkB0yP — Susi Möbbeck (@Moebbeck) 9. September 2018

Vor zwei Wochen wurde ein 35-Jähriger in Chemnitz getötet

Auf dem Spielplatz, an dessen Rand die Auseinandersetzung geschah, legten am Sonntag zahlreiche Bürger, Politiker und Kirchenvertreter Blumen nieder und stellten Kerzen auf.

In Chemnitz war vor zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher mit kubanischen Wurzeln getötet worden. Zwei junge Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie stammen nach eigenen Angaben aus Syrien und dem Irak. Ein weiterer Verdächtiger wird gesucht. Seitdem gibt es in Chemnitz immer wieder fremdenfeindliche und teils aggressive Proteste. Tausende Menschen demonstrieren seither auch gegen rechte Hetze und für Toleranz. (dpa)

