Torys verärgert: TV-Sender ersetzt Boris Johnson durch Eisskulptur

Weil Premierminister Johnson ablehnt, an an einer TV-Debatte zum Klimaschutz teilzunehmen, ersetzt der Sender ihn kurzerhand durch schmelzendes Eis. Konservative sind empört.

Das kam bei den britischen Konservativen gar nicht gut an: Bei einer TV-Debatte zum Klimaschutz stand auf dem Platz, der eigentlich für Premierminister Boris Johnson vorgesehen war, eine schmelzende Eisskulptur. Der Sender Channel 4 hatte die Parteichefs für die Sendung am Donnerstagabend eingeladen - Boris Johnson und Brexit-Partei-Chef Nigel Farage hätten jedoch abgelehnt, twitterte der Sender. Daraufhin habe man entschieden, zwei Eisskulpturen in Form der Erdkugel, die die Notlage auf diesem Planeten verkörpern sollten, auf deren Plätze zu stellen. Die Skulptur auf Johnsons Platz hatte die Beschriftung "Conservatives" (Konservative).

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

Torys beschweren sich bei britischer Medienaufsicht

Die Torys wandten sich daraufhin an die Medienaufsicht des Landes und beschwerten sich, diese Aktion sei ein "provokanter parteiischer Trick". Die Behörde müsse gegen Channel 4 vorgehen, da der Sender seine Pflicht zur Unparteilichkeit verletzt habe, wie BBC berichtete. Zuvor hatte Staatsminister Michael Gove versucht, den Platz von Johnson einzunehmen - und war abgewiesen worden. Der Channel 4-Redakteur Ben de Pear rechtfertigte das Verhalten: Für die Debatte seien eben nur Parteichefs eingeladen gewesen.

Die Beschwerde der Torys kritisierte er harsch: "Setzt Euren Parteichef Boris Johnson neben die anderen Chefs und hört auf, Spielchen zu spielen. Verweigern Sie sich nicht und drohen Sie nicht mit unserer Lizenz, das ist eine heikle Angelegenheit", schrieb er auf Twitter. Die Briten wählen am 12. Dezember ein neues Parlament. Umfragen zufolge liegen die Torys von Johnson deutlich vorne. (dpa)

Then stop behaving like @realDonaldTrump with the press and media. Put your leader @BorisJohnson alongside the other leaders and stop playing games. Don’t refuse & then threaten our license it’s a slippery slope. All the parties complain about us but they’re here #ClimateDebate https://t.co/aqQ3PcJC7K — Ben de Pear (@bendepear) November 28, 2019

