Treffen von Bund und Ländern: Deutschland ringt um den Impfstoff

Der Impfstart stockt. Die Hersteller liefern weniger Dosen als angenommen. Ein Spitzentreffen im Kanzleramt soll den Durchbruch bringen.

Von Stefan Lange

Deutschland galt im Kampf gegen die Corona-Pandemie lange Zeit als Klassenprimus. Mit seinen Problemen bei der Impfstrategie geht dieser Status jedoch schrittweise verloren. Länder wie Großbritannien oder die USA sind beim Impfen schon weiter, obwohl ihr Pandemie-Management zuvor als heftig kritisiert wurde.

Die Bundesregierung stemmt sich zusammen mit der Europäische Union verzweifelt gegen den Impfstoff-Mangel. Ein hochkarätig besetztes Treffen im Kanzleramt sollte am Montag Wege aus der Krise aufzeigen. Dabei wurden erneut Hoffnungen geweckt.

Als einer der Teilnehmer am sogenannten Impfgipfel teilte der Hersteller Biontech vor dem Treffen mit, dass er im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern könne. Biontech war wegen erheblicher Lieferverzögerungen zuletzt massiv kritisiert worden. Skepsis angesichts der Ankündigungen schien deshalb angebracht.

„Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte denn auch vor übertriebenen Erwartungen an den „Impfgipfel“, der am Montagabend noch andauerte. „Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Bild. Wichtig sei, dass man zunächst ein einheitliches Bild bekomme, wo die Schwierigkeiten lägen. Die Bundesregierung könne den Ländern auch nur die Lieferdaten und -mengen nennen, die sie von den Herstellern bekomme.

Während Biontech eine Erhöhung der Liefermengen versprach, kündigte der Pharmakonzern Bayer den Einstieg in die Produktion von Covid-19-Impfstoffen an. Das Unternehmen verfüge über die erforderlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten „den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac herstellen zu können“, teilte der Konzern mit.

Angeblich will Astrazeneca im ersten Quartal nun neun Millionen weitere Dosen liefern

Das Präparat des mit Millionen Euro Steuergeld geförderten Tübinger Biotechnologie-Unternehmen Curevac ist in der Entwicklung und noch nicht zugelassen. Der Impfstoff wird laut Curevac-Chef Franz-Werner Haas „zum Ende des Jahres“ zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung erneuerte derweil am Montag ihr Versprechen, dass bis 21. September jeder Impfwillige ein Impfangebot bekommen soll.

Neben Kanzlerin Angela Merkel, einigen Kabinettsmitgliedern, EU-Vertretern, Lobbyisten und Ministerpräsidenten war auch Astrazeneca beim „Impfgipfel“ vertreten. Der Pharmakonzern hatte seine Lieferankündigungen für die EU reduziert und sich damit den Zorn der Mitgliedstaaten zugezogen.

Angeblich will Astrazeneca im ersten Quartal nun neun Millionen weitere Dosen liefern, wie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mittteilte. Da der Astrazeneca-Stoff in Deutschland laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorerst nur Menschen unter 65 Jahren gespritzt werden soll, will Minister Spahn die Impfvorgaben so ändern, dass Ältere vor allem Medikamente von Biontech und Moderna bekommen und Astrazeneca bevorzugt an Jüngere abgegeben wird.

Söder mahnt zu mehr Verlässlichkeit

Was tatsächlich demnächst an Impfstoff in Deutschland ankommt, war beim „Impfgipfel“ völlig unklar. Medienberichte, wonach Deutschland mit 18,3 Millionen Impfdosen im ersten sowie 77,1 Millionen Dosen im zweiten Quartal rechnen könne, wies ein Sprecher des Gesundheitsministeriums zunächst zurück.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnte denn auch mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit an. „Impfen ist die große Hoffnung, doch Impfen war bislang allerdings eher eine Enttäuschung“, sagte der CSU-Vorsitzende.

Die deutsche Industrie trat mit Blick auf das Treffen im Kanzleramt auf die Bremse. Bund und Länder sollten nicht den Eindruck erwecken, dass man die Impfstoffproduktion in Deutschland binnen weniger Wochen dramatisch steigern könne, erklärte BDI-Präsident Siegried Russwurm. „Ein signifikanter Produktionsausbau ist so komplex und zeitaufwändig, dass mit keiner weiteren Beschleunigung der Impfstoffauslieferung zu rechnen ist“, sagte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.

