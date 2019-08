vor 2 Min.

Trump: Iranischer Besuch bei G7 war abgesprochen

Bild: Uncredited/Twitter account of Javad Zarif/AP (dpa)

Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif (l) beim Treffen in Biarritz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r).

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Biarritz nach Angaben von US-Präsident Donald Trump mit ihm abgesprochen.

Trump sagte am Montag beim G7-Gipfel in dem französischen Badeort, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. Auf die Frage, ob er die Einladung als respektlos empfunden habe, sagte Trump: "Nein, nein, nein." Die USA sehen den Iran als Feind. Trump hatte den iranischen Außenminister Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Sarif war am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz gekommen und hatte sich mit Macron getroffen. (dpa)

Themen Folgen