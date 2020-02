Trump macht Botschafter Grenell zum Geheimdienstkoordinator

Richard Grenell, Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland, geriet hierzulande immer wieder in die Kritik. Donald Trump will ihn nun befördern.

Richard Grenell machte immer wieder Schlagzeilen mit polarisierenden Äußerungen und für einen Diplomaten ungewöhnlich scharfer Kritik an der deutschen Regierungspolitik. Nun wechselt der US-Botschafter von Berlin nach Washington - als enger Vertrauter des Präsidenten.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird der geschäftsführende Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus. Das teilte US-Präsident Donald Trump über Twitter mit. "Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten", schrieb Trump dazu.

I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire....