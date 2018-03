vor 60 Min.

Trump macht Leibarzt zum Minister Politik

Entscheidung stößt auf Kritik

US-Präsident Donald Trump hat sein Kabinett abermals aufgemischt: Trump entließ am Mittwoch Veteranenminister David Shulkin und nominierte seinen Leibarzt Ronny L. Jackson für den Kabinettsposten. Jackson hatte sich im Januar mit öffentlichem Lob für Trumps körperliche und geistige Verfassung hervorgetan.

Veteranenverbände reagierten zurückhaltend auf die Nominierung des Arztes und äußerten Zweifel an seiner Qualifikation. Trump würdigte Jackson im Kurzmitteilungsdienst Twitter als „hoch respektierten Admiral“. Der Präsident dankte Shulkin für seine Dienste für das Land und „unsere großartigen Veteranen“. Shulkin war wegen einer teuren Reise und Missständen im riesigen Veteranenministerium in die Kritik geraten. Die Veteranenorganisation Votevets forderte die US-Senatoren dazu auf, Jackson während seiner Anhörung „unverblümte, direkte Fragen“ über die Arbeit des Veteranenministeriums zu stellen. „Wir sind besorgt, ob er bereit ist, die Kontrolle zu übernehmen“, schrieb Votevets auf Twitter.

Für Gesprächsstoff sorgte auch, dass Trump ankündigte, den Militäreinsatz in Syrien zu beenden. „Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen“, sagte Trump am Donnerstag in einer Rede vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. Schon bald seien „hundert Prozent“ der Gebiete aus den Händen des Islamischen Staats (IS) zurückerobert, sagte Trump zur Begründung. „Wir holen das alles schnell zurück“, sagte der US-Präsident. (afp)

