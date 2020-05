Trumps Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn wird vom Lügner zum "Helden"

Donald Trump verhindert die Bestrafung seines Ex-Sicherheitsberaters Michael Flynn. Politische Gegner des US-Präsidenten staunen und warnen.

Die Zahl der durch das Coronavirus getöteten US-Bürger hat die amerikanischen Opferzahlen des Vietnamkrieges überschritten. Die Arbeitslosigkeit schießt auf den Rekordwert von 14,7 Prozent. Doch Donald Trump hat beste Laune. „Gestern war ein großer Tag für das Recht in den USA“, twitterte der Präsident. Und in Großbuchstaben: „Legt den Sumpf trocken!“

Tatsächlich war nach Meinung vieler Beobachter genau das Gegenteil geschehen, als das US-Justizministerium überraschend die Untersuchungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn einstellte und bei Gericht das Ende des Verfahrens beantragte. Immerhin hatte sich der von Trump im Januar 2017 berufene und bereits nach 23 Tagen zurückgetretene Ex-General selbst schuldig bekannt, das FBI über seine Geheimkontakte zum russischen Botschafter belogen zu haben. Seit Monaten wurde das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu sechs Monate Haft gefordert.

Yesterday was a BIG day for Justice in the USA. Congratulations to General Flynn, and many others. I do believe there is MUCH more to come! Dirty Cops and Crooked Politicians do not go well together!