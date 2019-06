Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlässt das Weiße Haus

Das Personalkarussell im Weißen Haus dreht sich weiter: Sarah Sanders, Sprecherin des US-Präsidenten Donald Trump, gibt ihren Job auf.

Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlässt zum Ende des Monats das Weiße Haus. Das teilte der US-Präsident am Donnerstag auf Twitter mit.

Sarah Sanders werde zurück in ihre Heimat in Arkansas gehen, schrieb der US-Präsident, der sich bei seiner Sprecherin bedankte. Sie sei eine besondere Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Talenten. Er hoffe, Sanders werde eines Tages als Gouverneurin von Arkansas kandidieren, twitterte Trump später.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....