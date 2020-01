Trumps USA – eine große Macht ohne große Strategie

Nicht Donald Trumps impulsiver Schlag gegen Iran war töricht, sondern das Fehlen einer Strategie für die Zeit danach. Diese Zeit ist nun da - und lässt auch Europa ratlos.

Alle Nationen sind gleich, klar. Aber manche sind gleicher. Wo kleinere, auch mittlere Staaten Gegner haben, vielleicht sogar Widersacher, da haben große Nationen: Todfeinde.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind, auch wenn ihr aktueller Präsident sich nicht so aufführt, immer noch die größte, die mächtigste Nation auf dem Planeten. Doch der Konflikt mit dem Iran zeigt auf, wie sehr diese Nation Todfeinde hat, etwa die Islamische Republik Iran. Das ist nicht überraschend, die moderne Geschichte der beiden Länder ist eine der gegenseitigen Kränkungen. Verblüffender ist, wie sehr die so mächtigen USA verwundbar sind. Das zeigen viele frühere und auch die jüngsten Gegenschläge der Iraner. Amerika ist aber vor allem aus einem einzigen Grund verwundbar: Es ist im derzeitigen Zustand eine große Macht ohne große Strategie.

Die Entscheidung, den iranischen Terror-Star General Soleimani zu eliminieren, kann man dafür gar nicht per se verantwortlich machen. Dieser Mann hat fast im Alleingang über viele Jahre im Nahen Osten gezündelt und getötet, er ist die Verkörperung jener zynischen Machtpolitik, die gerne Amerikanern vorgeworfen wird. Sein Tod ist nicht zu bedauern. Fast kann man die Chuzpe bewundern, mit der Donald Trump ihn erledigt hat. Seht her, sagen Trump-Fans, der traut sich, was ein Obama oder ein Bush nicht gewagt haben. Macht das nicht „America great again“?

Solche Stimmen vergessen: Es gab ja einen Grund, warum seine Vorgänger ihn nicht töten ließen. Sie hatten Angst vor dem Tag danach. Wenn ein Suleimani zwar fort ist, aber die Angst vor dem Vergeltungsschlag immer noch da.

Diese Tage erleben wir nun, und es wird mit jedem einzelnen klarer: Der amerikanische Präsident hat keine Strategie. Er hat den Militärschlag offenbar aus einer Stimmung heraus im Golfurlaub beschlossen. Derlei Wahnsinn hat bei ihm ja längst Methode. Dass Trump auf niemanden wirklich hört, offenbart schon das ständige Kommen und Gehen in seinem engsten Kreis. Um die aktuelle Absurdität der Lage vor Augen zu führen: Nicht einmal das amerikanische Verteidigungsministerium vermag gerade genau zu sagen, ob nun eigentlich US-Truppen in den Irak geschickt oder von dort abgezogen werden.

Eine Strategie gibt es schon deswegen nicht, weil Trump daran kein Interesse hat. Er wollte ja ausdrücklich an der Heimatfront antreten, er versprach Kriege zu beenden statt zu sie zu beginnen. Stattdessen wirft er nun wild mit Begriffen um sich, die - bei aller neuen Abgestumpftheit - zusammenzucken lassen. „Sanktionen wie es sie noch nie gab“, stellt er dem Irak in Aussicht. Im Iran droht er Kulturdenkmäler zu zerstören, da klingt Trump fast wie einst die Taliban.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.