Türkei will Tell Rifat in Syrien einnehmen

Militäreinsatz gegen Kurden

17:43 Uhr

Türkei will Tell Rifat in Syrien einnehmen Politik

Ein türkischer Panzer fährt durch eine Straße in Afrin. Türkische Truppen und verbündete syrische Milizen haben die vor allem von Kurden bewohnte Region Afrin vollständig unter Kontrolle gebracht. Bild: XinHua (dpa)