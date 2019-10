vor 17 Min.

Türkische Armee startet Einmarsch in Nordsyrien

Die türkische Armee marschiert in Nordsyrien ein, die Kurden bringen ihre Truppen in Stellung. Führt die widersprüchliche Außenpolitik von Donald Trump zu neuen blutigen Kämpfen in dem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land?

Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die türkischen Streitkräfte hätten die Operation gemeinsam mit pro-türkischen Rebellen gestartet, schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf Twitter.

Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in einem in der Nacht auf Mittwoch veröffentlichten Meinungsbeitrag in der "Washington Post" geschrieben, die Türkei wolle "in Kürze" in Nordsyrien einmarschieren.

"Das türkische Militär, zusammen mit der Freien Syrischen Armee, wird die türkisch-syrische Grenze in Kürze überqueren", schrieb Altun. Bei der Freien Syrischen Armee (FSA) handelt es sich um von der Türkei unterstützte syrische Rebellen.

Die Kurden bringen im Norden Syriens ihre Truppen in Stellung. Die kurdische Autonomieverwaltung in der Region verkündete am Mittwoch eine dreitägige Generalmobilmachung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow warnte die USA vor einer Destabilisierung im Nordosten von Syrien. Die USA betrieben eine inkonsequente und widersprüchliche Politik in der Region, sagte Lawrow am Mittwoch nach Angaben der Agentur Interfax in Kasachstan. Die USA hätten in den Kurdengebieten eine staatsähnliche Struktur aufgebaut. "Das ist ein sehr gefährliches Spiel", kritisierte Lawrow. (dpa)

