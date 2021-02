vor 17 Min.

Türsteher verwehren ihm Zugang zum U28-Konzert - ein 44-Jähriger klagt

Muss man auch mit 44 noch auf wirklich jede Party gehen? Darum geht es in einem skurrilen Prozess.

Von Markus Bär

Früher wollten junge Menschen schnellmöglichst erwachsen wirken. Vergilbte Lichtbilder von Männern in ihren Zwanzigern mit altklugen wie spaßbefreiten Blicken, hohen Krägen und entsetzlichen Schnäuzertrachten geben noch heute davon Zeugnis. Aber: Wohl etwa seit den 1970er Jahren setzte hierzulande ein wachsender Gegentrend ein, wonach zahlreiche Alternde gar nicht jung genug wirken – und sich auch so benehmen wollen. Was manchmal zu Unbill führt. Wie im Falle des damals 44-jährigen Nils Kratzer, dem 2017 der Einlass auf ein Open Air auf der Münchner Praterinsel verwehrt worden war.

Darf die Jugend nicht unter sich sein?

Er hat sich nun bis Karlsruhe durchgeklagt, weil er sich von Alters wegen diskriminiert sah. Die Türsteher waren gehalten gewesen, nur die Zielgruppe zwischen 18 bis 28 hereinzulassen. Nun ja, dieses Thema juristisch zu behandeln ist wohl unvermeidlich in einer Zeit, wo es kaum noch etwas gibt, was nicht mit einer Klage überzogen wird. Eines Tages kann man bald vielleicht sogar Putzlappen oder Ameisen vor Gericht zerren.

Neben der juristischen existiert aber noch eine soziale Dimension dieses Falles. Muss man sich dort Einlass verschaffen, wo man eigentlich gar nicht willkommen ist? Die Jugend unter sich sein will? Stellen Sie sich vor, eine Horde 20-jähriger Rap-Jünger mit dicken Goldketten kommt mit ihren ebenso dicken BMWs vorgefahren und drängt auf ein Roland-Kaiser-Konzert. Keine Sorge! Das machen die erst gar nicht. Die wollen nicht stören! Bei aller Sympathie für den jung gebliebenen Lebensstil von Herrn Kratzer – das sollte er vielleicht auch bedenken.

