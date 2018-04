UN-Tribunal: Karadzic will Aufhebung von Schuldspruch

Er soll der einzige überlebende Attentäter der Anschläge in Paris 2015 sein: Salah Abdeslam. Jetzt ist der junge Franzose in Belgien verurteilt worden.

Vor Gesprächen mit Nordkorea

Südkorea stoppt Lautsprecherpropaganda an der Grenze

Süd- und Nordkorea führen seit Jahrzehnten einen Propaganda-Krieg. In Zeiten der Annäherung wird der Konflikt normalerweise entschärft. So ist es auch diesmal wieder. In wenigen Tagen steht ein Gipfeltreffen beider Länder an.