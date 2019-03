UN-Tribunal urteilt im Berufungsverfahren von Karadzic

SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel kündigt Rückzug an

Der Tag nach den Schüssen

Polizei in Utrecht hat Hinweise auf Terrormotiv

Welche Motive hatte der Schütze von Utrecht? Zuletzt war über eine Beziehungstat spekuliert worden. Doch nun haben die Ermittler einen Brief gefunden. Rechtspopulist Wilders geht unterdessen die Regierung an - wohl auch mit Blick auf Wahlen an diesem Mittwoch.