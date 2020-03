vor 3 Min.

UN-Vermittler für Libyen schmeißt hin

Der UN-Gesandte für das Bürgerkriegsland Libyen gibt auf.

Die Vereinten Nationen bestätigten am Montag in New York, dass Ghassam Salamé um die Entbindung von seinen Aufgaben gebeten habe. (dpa)

