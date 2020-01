vor 38 Min.

US-Regierung dementiert Pläne zu Truppenabzug aus dem Irak

In einem Brief ist die Rede von Vorbereitungen auf einen Truppenabzug aus dem Irak. Die US-Regierung widerspricht jedoch.

Die US-Streitkräfte planen derzeit keinen Truppenabzug aus dem Irak. "Die US-Politik in Bezug auf unsere Truppenpräsenz im Irak hat sich nicht verändert", schrieb die Sprecherin des Pentagons, Alyssa Farah, am Montag auf Twitter. Kurz zuvor hatte Verteidigungsminister Mark Esper US-Medienberichten zufolge gesagt, es gebe derzeit keine Pläne für einen Abzug.

Irakisches Parlament will ausländische Truppen des Landes verweisen

Esper reagierte damit auf Berichte über einen Brief an das irakische Verteidigungsministerium, in dem im Namen eines US-Generals die Vorbereitungen für einen Abzug der US-Soldaten angekündigt wurden. Generalstabschef Mark Milley erklärte dem Sender CNN zufolge, der Brief sei ein Entwurf gewesen und versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt. Sprecherin Farah erklärte, es gebe laufend Gespräche mit den Irakern bezüglich des Einsatzes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und der Unterstützung des irakischen Militärs. Die USA haben rund 5000 Soldaten im Irak stationiert, vor allem als Teil eines internationalen Militärbündnisses für den Kampf gegen den IS.

Das irakische Parlament hatte am Sonntag die Regierung aufgefordert, alle ausländischen Truppen des Landes zu verweisen. Zudem sollen ausländische Truppen künftig auch den irakischen Luftraum nicht mehr nutzen dürfen. Der Parlamentsbeschluss war durch den tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen Top-General Ghassem Soleimani in der Nacht zum Freitag in Bagdad ausgelöst worden. (dpa)

Lesen Sie dazu auch: "Tod für Amerika": Hunderttausende bei Trauermarsch für Soleimani

Themen folgen