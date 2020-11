US-Wahl 2020: Ergebnisse und Biden als Gewinner - aktueller Stand in den USA

Was bewirken Waffen in privater Hand. Besonders automatische und halbautomatische Schußwaffen? Chaos und viel Tote.

Las Vegas 2017 noch ein Begriff? Die ganze Schulamokläufe braucht man gar nicht aufzählen. Viele Waffen bedeutet auch leichterer Zugang für Schwerverbrecher und psychisch instabile Personen. Gefahr unkontrollierte Schießereien aus Panikreaktion. Bewaffnete selbsternannte Hilfssheriffs braucht niemand und sind eine Gefahr für alle anderen.

Trump großmäulig ja, Macher? Was hat er erreicht? Er baut eine Mauer nach Mexico die nichts wert sein wird. Nordkorea großes Getöse udn was hat sich verändert. Nichts? Wirtschaft. Aktienboom in erster Linie aufgrund der Nullzinsen. Steuern für (Groß)Firmen gesenkt und mit noch mehr Milliarden die Landwirtschaft unterstützt, Handelskriege angefangen, tote Industriezweige milliardenschwer wiederbelebt. Das US-Handelsdefizit ist unter Trump nochmals stark gewachsen und nicht wie von ihm versprochen gesunken. Hundertausende US-Bürger sind mit ihren Familien obdachlos trotz Vollzeitjob. Von fehlender Krankenversicherung ganz zu schweigen.

Trump hat Verbündete verprellt, gilt als unberechenbarer und unzuverlässiger Partner. Wer möchte mit so einem Deal machen? Einen Deal von dem man ausgehen muss, dass er morgen schon das Papier auf dem er steht nicht wert ist. Weil eine Seite ihn als sehr, sehr, sehr unfair dann doch findet.

