US-Wahl 2020 - Wahlsendungen: Übersicht zu der Übertragung heute im TV und Live-Stream

Zur US-Wahl 2020 laufen auch in Deutschland viele Wahlsendungen live im TV und Online-Stream. Hier bekommen Sie eine Übersicht darüber, wann welcher Sender über die Wahl in den USA berichtet.

Auch die TV-Sender in Deutschland begleiten die US-Wahl 2020 am 3. und 4. November im Fernsehen und Live-Stream. In den Wahl-Sendungen wird es natürlich auch um die Ergebnisse im Kampf ums Weiße Haus zwischen Donald Trump und Joe Biden gehen.

Bei den vielen Sendungen kann schnell die Übersicht verloren gehen. Wir geben hier daher einen schnellen Überblick darüber, welcher Sender wann welche Wahlsendung zur US-Wahl 2020 zeigt. Wir benennen auch die Moderatoren, die durch die Berichterstattung führen.

Los geht es am Wahlabend um 20.15 Uhr. Die ganze Nacht auf den 4. November laufen viele TV-Sendungen zur Wahl in den USA. Auch am Mittwochabend gibt es viele Wahlsendungen, bei denen es dann vor allem darum gehen wir, das Ergebnis einzuordnen.

US-Wahl 2020: Wahlsendungen im TV und Live-Stream heute am Dienstag, 3.11.20

Hier gibt es eine Übersicht über die größten Wahlsendungen zur US-Wahl 2020 am 3. November. Der Sendern ntv zeigt außerdem regelmäßig ein "News Spezial: Kampf ums Weiße Haus": um 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr und um 23 Uhr.

Das sind die Wahlsendungen am Dienstag:

20.15 Uhr, ZDF : ZDF spezial Amerika wählt – Trump oder Biden ? ( Moderation : Matthias Fornoff )

: spezial wählt – oder ? ( : ) 20.15 Uhr, RTL : Kampf ums Weiße Haus ( Moderation : Peter Kloeppel )

: Kampf ums ( : ) 20.45 Uhr, ZDF : ZDFzeit : Trump gegen Biden – Kampf um Amerika (Dokumentation)

: : gegen – Kampf um (Dokumentation) 22.00 Uhr, 3sat : ZIB 2 Spezial: Das Rennen ums Weiße Haus ( Moderation : Armin Wolf )

: ZIB 2 Spezial: Das Rennen ums ( : ) 22.15 Uhr, phoenix : phoenix runde zur Präsidentschaftswahl in den USA (Talkshow)

: runde zur in den (Talkshow) 22.50 Uhr, ARD : Amerika wählt – wer wird der nächste Präsident? ( Moderation : Andreas Cichowicz )

TV-Sendungen zur US-Wahl 2020 im Fernsehen am Mittwoch, 4.11.20

00.00 Uhr, RTL : RTL Nachtjournal Spezial zur US-Wahl ( Moderation : Ilka Eßmüller )

: Nachtjournal Spezial zur ( : ) 00.00 Uhr, 3sat : ZIB Spezial: Die Entscheidung

: ZIB Spezial: Die Entscheidung 00.00 Uhr, phoenix : phoenix runde zur Präsidentschaftswahl in den USA (Talkshow)

: runde zur in den (Talkshow) 00.15 Uhr, ZDF : Die Nacht der Entscheidung ( Moderation : Bettina Schausten , Christian Sievers , Hanna Zimmermann )

: Die Nacht der Entscheidung ( : , , ) 00.45 Uhr, phoenix : phoenix vor ort Amerika wählt

: vor ort wählt 01.00 Uhr, RTL : Die Geheimnisse des Donald Trump (Dokumentation)

: Die Geheimnisse des (Dokumentation) 03.00 Uhr, RTL : Kampf ums Weiße Haus – Die Entscheidung ( Moderation : Peter Kloeppel , Gesa Eberl )

: Kampf ums – Die Entscheidung ( : , ) 03.00 Uhr, n-tv : Amerika wählt – Der Kampf ums Weiße Haus

: wählt – Der Kampf ums 05.30 Uhr, ARD : Amerika wählt – wer wird der nächste Präsident? ( Moderation : Andreas Cichowicz )

: wählt – wer wird der nächste Präsident? ( : ) 06.00 Uhr, RTL : Kampf ums Weiße Haus – Die Entscheidung ( Moderation : Gesa Eberl )

: Kampf ums – Die Entscheidung ( : ) 09.00 Uhr, phoenix : phoenix vor ort US-Wahl 2020 - Amerika hat gewählt

: vor ort 2020 - hat gewählt 14.45 Uhr, phoenix : phoenix vor ort und: US-Wahl 2020 - Amerika hat gewählt

: vor ort und: 2020 - hat gewählt 17.30 Uhr, phoenix : phoenix der tag US-Wahl 2020 - Amerika hat gewählt

: der tag 2020 - hat gewählt 18.10 Uhr, ProSieben : ProSieben Newstime-Spezial – Die US Wahl

: Newstime-Spezial – Die US Wahl 19.25 Uhr, ZDF : ZDF spezial Amerika hat gewählt ( Moderation : Matthias Fornoff )

: spezial hat gewählt ( : ) 20.15 Uhr, ARD : Brennpunkt: Amerika hat gewählt ( Moderation : Andreas Cichowicz )

: Brennpunkt: hat gewählt ( : ) 21.00 Uhr, ARD : maischberger. US-Wahl 2020 ( Moderation , Sandra Maischberger )

: maischberger. 2020 ( , Sandra ) 23.00 Uhr, phoenix : phoenix der tag US-Wahl 2020 - Amerika hat gewählt

: der tag 2020 - hat gewählt 23.35 Uhr, Sat.1 .: SAT.1 Nachrichten Spezial – Amerika hat gewählt ( Moderation : Marc Bator )

US-Wahl 2020: Übertragung der Wahlsendungen live im TV und Online-Stream

Alle genannten Sender sind frei im Fernsehen zu empfangen. Sie bieten außerdem auch alle auf ihrer jeweiligen Website einen Live-Stream.

