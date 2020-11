vor 16 Min.

US-Wahl 2020: Wann kommen die letzten Ergebnisse? Stand der Auszählung am 13.11.20

Bei der US-Wahl 2020 steht Joe Biden als Gewinner fest, aber es folgen noch weitere Ergebnisse. In einigen Staaten wird noch ausgezählt. Wann kommen die letzten Wahlergebnisse und das Endergebnis? Hier erfahren Sie die Angaben für die deutsche Zeit.

Von Daniel Flemm

Wann steht das Endergebnis der US-Wahl 2020 fest? Bei der Präsidentschaftswahl haben die Wahlberechtigten in den USA entschieden, wer für die kommenden vier Jahre das Land regieren soll. Am Samstagabend knackte Joe Biden die magische Grenze von 270 Wahlleuten und steht seitdem als Gewinner fest - auch wenn Donald Trump juristisch gegen das Wahlergebnis vorgehen will.

Es bleibt die Frage, wie klar Biden die Wahl entschieden wird. Wann kommen die letzten Ergebnisse?

Endergebnis der US-Wahl 2020: Wann gibt es Ergebnisse aus Georgia und North Carolina?

2020 musste deutlich länger auf eine Entscheidung gewartet werden als bei den vergangenen Wahlen. Die ersten wichtigen Ergebnisse wie aus Vermont oder Indiana kamen zwar schon um 1 Uhr deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das Rennen zwischen Trump und Biden fiel aber so knapp aus, dass es am Ende auf wenige Staaten ankam.

Erst am Samstagabend, 7. November, deutscher Zeit stand mit Bidens Sieg in Pennsylvania fest, dass der Demokrat die Wahl gewonnen hat. Kurz darauf sicherte er sich auf noch die Wahlleite in Nevada.

Ausgezählt wird noch in zwei Staaten: In Georgia sieht es nach einem weiteren Sieg für Biden aus, wodurch er die Wahl noch klarer gewinnen würde. In North Carolina liegt hingegen Trump vorne. Wahrscheinlich werden die Ergebnisse erst im Laufe der Woche kommen.

So viel Prozent der Stimmen waren am Freitag (Stand: 9 Uhr deutscher Zeit) ausgezählt:

Georgia : 98 Prozent

: 98 Prozent North Carolina : 98 Prozent

Aber selbst wenn alle Stimmen ausgezählt sind, ist die US-Wahl damit wohl noch nicht beendet: Trump geht rechtlich gegen Briefwahl-Stimmen vor und verlangt in einigen Staaten Neuauszählungen - er sieht sich um seinen Wahlsieg betrogen.

Wer letztendlich US-Präsident wird, hatte sich in der Vergangenheit in eindeutigen Fällen übrigens schon wesentlich früher um etwa 5 Uhr deutscher Zeit entschieden. Da die meisten der spät ausgezählten Staaten - darunter das große Kalifornien - traditionell an die Demokraten fallen, wagten die Sender dann oft schon recht endgültige Prognosen. Die Wahl von Barack Obama 2012 stand bereits um 5.15 Uhr fest, der Sieg von Donald Trump über Hillary Clinton vor vier Jahren etwas später gegen 8.30 Uhr.

Wie bei der Bundestagswahl basieren die Hochrechnungen am Wahlabend übrigens auf Nachwahlbefragungen. Geben diese "Exit polls" eine klare Tendenz über den Ausgang der Wahl in einem Staat wieder, so wird diese als Prognose von den US-Medien veröffentlicht. Knappe Ergebnisse gelten solange als "too close to call" (etwa "keine klare Mehrheit"), bis genügend Wahlbezirke ausgezählt sind.

Uhrzeit für Wahlergebnisse: Wann schlossen die Wahllokale in den US-Bundesstaaten?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale bei der US-Präsidentschaftswahl unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Viele Staaten öffnen die sogenannten "Polling places" bei jeder Wahl am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr (Ortszeit). Die Schließung der Wahllokale erfolgt meist zwischen 19 und 21 Uhr am Abend.

Sticker mit der Aufschrift "I Voted" liegen in einem Wahllokal in Richmond. Bild: Steve Helber/AP, dpa (Archiv)

Da die USA allerdings sechs Zeitzonen umfassen, lag die Schließung der Wahllokale auch 2020 in den jeweiligen Staaten sehr weit auseinander. Wir geben Ihnen hier einen beispielhaften Überblick über die Öffnungs- und Schließzeiten der Wahllokale nach US-amerikanischer und deutscher Zeit:

Zeitzone Staat (Beispiel) Wahllokale schließen Deutsche Zeit Eastern (MEZ -6) Florida 20 Uhr 2 Uhr Central (MEZ -7) Wisconsin 20 Uhr 3 Uhr Mountain (MEZ -8) Arizona 19 Uhr 3 Uhr Pacific (MEZ -9) Kalifornien 20 Uhr 5 Uhr Alaska (MEZ -10) Alaska 21 Uhr 7 Uhr Hawai'i/ Aleuten (MEZ -11) Hawai'i 18 Uhr 5 Uhr

Wie wird die Präsidentschaftswahl 2020 ausgezählt?

Die Auszählung der US-Präsidentschaftswahl 2020 begann nach Schließung der Wahllokale in den jeweiligen Staaten. Dabei wurden viele Stimmen bereits vor dem eigentlichen Wahltag abgegeben: Sogenanntes "Early Voting" ist mittlerweile in 36 Staaten und Washington D.C. ohne Angabe von Gründen möglich.

Die früher abgegebenen Stimmen werden gemeinsam mit den am Wahltag eingereichten Stimmzetteln ausgezählt. Dabei kommen in der überwiegenden Zahl der Wahlbezirke entweder digitale Wahlmaschinen oder spezielle Wahlzettel aus Papier zum Einsatz. Letztere werden zum Zweck der Auszählung und Digitalisierung ebenfalls gescannt.

