Donald Trump will zurück ins Weiße Haus - und seine Chancen steigen

Plus Ein Jahr nach den Wahlen bereitet Donald Trump eine erneute Kandidatur vor. Derzeit hätte er gute Chancen auf einen Sieg. Dann wäre er wohl zu allem fähig.

Viel Zeit bleibt nicht. Die Linksradikalen wollen das Land an China verraten, Joe Biden bereitet die Abschaffung des Heiligen Abends vor, und die Weihnachtsdeko wird auch schon knapp. „Ich kann deinen Baumschmuck nur für eine Stunde reservieren, dann muss ich ihn an einen anderen Patrioten abgeben“, mahnt Donald Trump Jr., der Sohn des amerikanischen Ex-Präsidenten: „Bitte überweise sofort 75 Dollar.“