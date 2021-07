USA

17:50 Uhr

US-Senat beschließt Infrastrukturpaket in Höhe von 550 Milliarden Dollar

Plus Nach langen Verhandlungen in den USA unterstützt ein Drittel der Republikaner im Senat das Infrastrukturpaket. Präsident Biden war erfreut, Ex-Präsident Trump eher wütend.

Von Karl Doemens

Die Mahnung klang eindringlich und ernst. „Republikaner, tut das nicht!“, forderte Donald Trump per Pressemitteilung von seinem Sommeranwesen in New Jersey. Ein Kompromiss seiner Partei mit den Demokraten für ein Infrastrukturgesetz, das er selber nie zustandebrachte, werde die Republikaner „schwach, doof und dumm aussehen lassen“, zeterte der Ex-Präsident und drohte den Unterstützern offen mit Gegenkandidaten bei den innerparteilichen Vorwahlen: „Patrioten vergessen nicht!“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

