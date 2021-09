Wie man Donald Trump beruhigt

Ein neues Buch über Donald Trump enthüllt weitere Besonderheiten. Geriet der ehemalige US-Präsident in Rage, musste der "Music Man" geholt werden.

Ein neues Enthüllungsbuch über Donald Trump... gähn! Denn: Gibt es eigentlich noch irgendwelche Absurditäten, die einen beim ehemaligen US–Präsidenten Donald Trump wirklich überraschen können? Die Antwort aber doch recht klar: Absolut! Der Fundus liefert nach wie vor bestes Material. Auf dem ständig wachsenden Bücherstapel über Trump liegt nun ein neues, geschrieben von seiner früheren Sprecherin Stephanie Grisham, über das der Ex-Präsident verbreiten lässt, es sei „voller Unwahrheiten“. Was den Schluss zulässt: Richtig guter Stoff!

Zum Haareschneiden benutzt er eine riesige Schere

Grisham lüftet unter anderem das Geheimnis, wer das Goldhaar in Form schneiden durfte. Er selbst! Angeblich hantiert er dabei mit einer riesigen Schere, „mit der man wahrscheinlich ein Band bei der Eröffnung eines seiner Häuser durchschneiden könnte“, zitiert der Fernsehsender CNN aus dem Buch. Gröfaz also, größter Friseur aller Zeiten – zumindest in der Eigenwahrnehmung.

Längst bekannt sind die legendären Wutausbrüche des Ex-US-Präsidenten. Was aber selbst Investigativreporter wie Bob Woodward durch die Lappen ging, Grisham nun verrät, wer Trump im Weißen Haus dann bändigte: Ein Mitarbeiter, genannt der Music Man, der ihm dann beruhigende Musik vorzuspielen musste, gute Erfolge zum Beispiel mit dem Stück „Memory“ aus dem Musical „Cats“ erzielte.

Der Titel des Buches lautet. „I‘ll Take Your Questions Now“. Also: Sie können mir jetzt Fragen stellen. Auch zu Grisham gäbe es einige. Weshalb sie es dann doch so lange ausgehalten hat, bis kurz vor Amtsende ja auch als Stabschefin von Melania Trump? Ihr Buch wird jedenfalls nicht das letzte über Donald Trump sein. Etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigte er zu seiner Zeit im Weißen Haus, noch hat nicht jede und jeder geschrieben.

