USA gegen Nord Stream: Ein durchschaubares Manöver

US-Präsident Donald Trump schert sich nicht um geopolitische Hintergründe - er will nur sein eigenes Gas verkaufen.

Die radikale Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump hat weltweit Spuren hinterlassen. Deutschland ist dem ganz großen Knall bislang entgangen. Doch nun greift Trump an anderer Stelle heftig an. Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen beschlossen, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Auch deutsche Hersteller liefern der russischen Öl- und Gaswirtschaft seit langer Zeit Ausrüstungen und Geräte. Die USA fürchten nach eigenem Bekunden, dass Deutschland in hohem Maße von russischem Gas abhängig wird. In Wahrheit aber will Trump amerikanisches Gas auf den deutschen Markt drücken. Das wird erstens größtenteils durch die umstrittene, weil umweltgefährdende Frackingmethode gewonnen. Zweitens muss es mit kraftstoffbetriebenen Riesentankern an unsere Küste gebracht werden. Drittens ist es teurer als russisches Gas.

Mit seinen Sanktionen gefährdet Trump zudem die deutsche Wirtschaft gleich mehrfach: Er schränkt ihre Betätigungsfelder ein und er verursacht am Ende eine Erhöhung der Energiepreise.

