08:43 Uhr

USA und Russland: Neues atomares Wettrüsten wird immer wahrscheinlicher Politik

Lange stand die Drohung im Raum. Nun machen die USA Ernst und erklären ihren Ausstieg aus einem der wichtigsten nuklearen Abrüstungsabkommen mit Russland.

Der Auftritt des US-Außenministers dauerte keine zehn Minuten. „Russland gefährdet seit langem die amerikanische Sicherheit. Das können wir nicht länger hinnehmen“, erklärte Mike Pompeo am Freitag mit ernster Stimme. Deshalb werde sein Land den INF-Abrüstungsvertrag aussetzen. Damit steht einer der Eckpfeiler der weltweiten Sicherheitsarchitektur vor dem Einsturz. Zu lange habe Moskau das Abkommen verletzt, meldete sich zur gleichen Zeit US-Präsident Donald Trump zu Wort: „Wir können nicht das einzige Land der Welt sein, das einseitig an einen Vertrag gebunden ist.“

Das alles hörte sich an, als handele es sich um einen Mitschnitt aus der Zeit des Kalten Krieges. Vor 30 Jahren erreichte der Streit um das Wettrüsten seinen Höhepunkt. Der Konflikt galt als schwerste politische Auseinandersetzung in der Bundesrepublik seit der Debatte um die Wiederbewaffnung in den 50er Jahren. Der Nato-Doppelbeschluss zur Nachrüstung spaltete im Dezember 1979 Familien und stellte Freundschaften auf eine harte Probe.

Gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen und Marschflugkörpern protestierten Millionen Deutsche. Hier die Pershing, da die SS20 – vor 30 Jahren kannte jedes Kind die Namen der Atomraketen aus den gewaltigen nuklearen Waffenarsenalen der USA und der Sowjetunion. Die Mitte der 80er Jahre einsetzenden Abrüstungsgespräche und der Untergang des Sowjet-Imperiums sorgten dafür, dass die Typenbezeichnung der Atomraketen nur noch Fachleuten geläufig waren. Doch das könnte sich wieder ändern. Denn alles deutet darauf hin, dass der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion abgeschlossene INF-Vertrag am Ende ist.

Neuer Vertrag zwischen USA und Russland ist unwahrscheinlich

Der Rückzug der USA aus dem historischen Abkommen, das beide Seiten zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen verpflichtet, hatte sich schon länger abgezeichnet. Bereits die Obama-Regierung hatte 2014 Russland beschuldigt, einen landgestützten Marschflugkörper vom Typ 9M729 getestet zu haben. Heute ist Washington überzeugt, dass die Raketen inzwischen auch stationiert wurden. Sie sollen nach US-Erkenntnissen eine Reichweite von mehr als 2500 Kilometern haben. Beweise dafür wurden jedoch bisher nicht veröffentlicht.

Der INF-Vertrag verbietet ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Anfang Dezember hatte Pompeo der Regierung in Moskau 60 Tage eingeräumt, um die Zerstörung der Waffen zuzusagen. Für ein Einlenken Moskaus gibt es jedoch keine Hinweise. An diesem Samstag läuft die Frist aus. Nach der Aufkündigung des INF-Vertrages beginnt formal eine Sechsmonatsfrist, während derer die USA und Russland weiter an ihre Verpflichtungen gebunden sind und über weitere Gespräche jederzeit die Chance bestünde, das Abkommen zu retten. Zumindest theoretisch.

Nüchtern betrachtet sind die Aussichten für einen neuen Vertrag denkbar schlecht. Moskau dementiert, gegen ihn zu verstoßen. Ihre neuen Flugkörper blieben unterhalb der Reichweite von 500 Kilometern und seien damit erlaubt. Russland hat Vorort-Inspektionen angeboten und Transparenz versprochen. Washington lehnte dieses Angebot jedoch ab. Der Kreml beschuldigt im Gegenteil die USA, den Vertrag ihrerseits zu brechen – unter anderem mit einem in Rumänien stationierten Raketenabwehrsystem, das sich nach russischer Darstellung auch offensiv nutzen ließe.

Angst vor einem neuen Wettrüsten

Erschwerend hinzu kommt, dass das strategische Interesse Washingtons an einer Rettung des noch während des Kalten Krieges verhandelten INF-Abkommens äußerst gering ist. Schließlich ist China kein Unterzeichner und nutzt nach Einschätzung der Washingtoner Regierung diese Lage aus, um sich durch die Stationierung eines großen Mittelstreckenraketen-Arsenals seine Vormacht in Asien zu sichern. Insgesamt soll Peking inzwischen mehr als 2000 ballistische Raketen und Marschflugkörper besitzen, die zu 95 Prozent unter das Abkommen fallen würden. Trump hat bereits angedeutet, dass eine Verlängerung des Vertrages nur bei einer Einbeziehung Chinas infrage käme. Die USA haben nach eigenem Bekunden bereits die Grundlagen für den Bau neuer Mittelstreckenwaffen gelegt. 2017 hieß es, dass eine atomare Bestückung der Waffen nicht vorgesehen sei. Sie ist allerdings ohne großen Aufwand möglich.

All dies führt dazu, dass ein neues atomares Wettrüsten immer wahrscheinlicher wird. Hauptschauplatz wäre Europa. Die Aufkündigung des Vertrags wird Russland die Möglichkeit geben, sein Atomwaffenarsenal ganz offen auszubauen. Die Nato lässt keinen Zweifel daran, dass sie dann im Sinne eines „Gleichgewichts des Schreckens“ nachrüsten werde. Doch in Deutschland gibt es Widerstand gegen einen solchen Automatismus: Außenminister Heiko Maas (SPD) lehnt es ab, in Reaktion auf den mutmaßlichen russischen Vertragsverstoß in eine Diskussion über atomare Aufrüstung in Europa einzusteigen. Denn als sicher kann gelten, dass eine neue Nachrüstungsdebatte auch heute extrem brisant wäre – wie in den 80er Jahren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen