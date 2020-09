vor 2 Min.

Übertragung: TV-Duell zwischen Trump und Biden live im Fernsehen und Stream

Joe Biden (links) und Donald Trump liefern sich ein TV-Duell. In diesem Artikel gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Stream.

In den USA kommt es zum ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung im Fernsehen und Live-Stream.

Donald Trump und Joe Biden liefern sich im Wahlkampf zur US-Wahl 2020 das erste TV-Duell. Auch in Deutschland können die Menschen in der Nacht auf Mittwoch durch die Live-Übertragung im Fernsehen und Online-Stream dabei sein. Bei uns finden Sie alle Informationen dazu - und einen Live-Ticker.

In den USA wird am 3. November 2020 der Präsident gewählt. Donald Trump von den Republikanern will seine zweite Amtszeit sichern, während Joe Biden für die Demokraten ins Rennen geht. Im Wahlkampf teilen die beiden immer wieder ordentlich aus. Nun treffen sie bei dem TV-Duell direkt aufeinander.

USA: TV-Duell von Donald Trump und Joe Biden live im Fernsehen - Übertragung, Sender, Uhrzeit

Wer in Deutschland das TV-Duell live im TV oder Stream verfolgen möchte, muss entweder sehr lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen: Nach deutscher Uhrzeit startet es in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr.

Die Übertragung läuft unter anderem im ZDF. Sie startet um 2.45 Uhr und ist bis um 4.40 Uhr geplant. Laut Sender werden zwei Tonkanäle angeboten, damit sich das TV-Duell zum einen original auf Englisch und zum anderen übersetzt auf Deutsch verfolgen lässt.

Auch der Sender phoenix überträgt das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Die Ausstrahlung beginnt ebenfalls um 2.45 Uhr und ist bis um 4.45 Uhr angesetzt.

1. TV-Duell zur US-Wahl 2020 live und gratis im Online-Stream sehen

Auch im Live-Stream im Internet wird das TV-Duell übertragen. Gratis und ohne Anmeldung ist das in Deutschland durch die Online-Streams von ZDF und phoenix möglich. Hier gelangen Sie mit einem Klick auf die offiziellen Angebote der beiden Sender.

Live-Stream des ZDF : zur Website.

: zur Website. Live-Stream von phoenix : zur Website.

Auch US-Sender bieten Live-Streams zum TV-Duell an, die sich ohne Probleme in Deutschland sehen lassen. Eine Möglichkeit ist die Seite von ABC News: zur Website.

TV-Duell im Live-Ticker: Trump gegen Biden

Verfolgen oder später nachlesen lässt sich das 1. TV-Duell in den USA auch in unserem Live-Ticker. Sie finden ihn hier: Live-Ticker: TV-Duell zur US-Wahl 2020 zwischen Donald Trump und Joe Biden.

Weitere TV-Duelle in den USA: Termine

In den USA stehen noch drei weitere TV-Duelle an - eines davon wird von den Kandidaten für das Vize-Amt ausgetragen. Hier ein Überblick über die Termine:

07. Oktober 2020: Mike Pence gegen Kamala Harris

gegen 15. Oktober 2020: Donald Trump gegen Joe Biden

gegen 22. Oktober 2020: Donld Trump gegen Joe Biden

Hier erfahren Sie mehr über die US-Wahl 2020:

