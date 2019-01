Ukrainisches Gericht verkündet Urteil gegen Ex-Präsidenten

Sollte auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit gelten? Verkehrsminister Andreas Scheuer meint: Das ist "gegen jeden Menschenverstand". Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Klimaschutz

Klimaforscher: "Enorme Sorgen" wegen Kohlekommission

Es ist eine riesige Aufgabe: Deutschland will nach dem Atom- auch aus dem Kohlestrom aussteigen. Eine Kommission hat viele Details ausgehandelt, zentrale Fragen sind allerdings noch offen. Am Freitag steht die womöglich entscheidende Sitzung an.