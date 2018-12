vor 54 Min.

Umfrage: Union und SPD legen in der Wählergunst leicht zu Politik

CDU/CSU und die SPD legen einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder zu, allerdings nur leicht. Das zeigen Zahlen des neuen Deutschlandtrend.

Union und SPD legen im neuen "Deutschlandtrend" leicht zu: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 31 Prozent der Wählerstimmen, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Erhebung vom vorigen Donnerstag. Vorige Woche hatte sich die Union in der Umfrage bereits von 26 auf 30 Prozent verbessert.

Für die SPD würden sich laut "Deutschlandtrend" für das ARD-"Morgenmagazin" am Freitag 15 Prozent der Befragten entscheiden, auch das ist eine Steigerung um einen Prozentpunkt.

Zweitstärkste Partei bleiben in der Infratest-dimap-Umfrage unter 1048 Wahlberechtigten die Grünen mit unverändert 20 Prozent. Die AfD verliert einen Punkt und steht aktuell bei 13 Prozent. Ebenfalls unverändert bleiben Linke und FDP mit jeweils 8 Prozent.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap vom 11. bis 12. Dezember 1048 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten. (AZ, dpa, afp)

Themen Folgen