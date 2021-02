10:57 Uhr

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Umfrage-Ergebnisse im Februar

Am 14. März wird bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg abgestimmt. Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse.

Wie sehen die aktuellen Umfrage-Werte zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg aus? Hier finden Sie die Zahlen und am 14. März auch das Wahlergebnis.

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg vermitteln einen Eindruck davon, in welche Richtung die Ergebnisse am 14. März gehen könnten. Wie viel Einfluss bekommt welche Partei? Geht es mit der Koalition von Grünen und CDU mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann weiter?

Umfrage-Ergebnisse zu Wahlen müssen aber immer vorsichtig interpretiert werden. Sie zeigen nur die aktuelle Wahlabsicht der Menschen. Meinungsforschungsinstitute betonen selbst, dass das eigentliche Wahlergebnis abweichen kann, weil sich viele unentschlossene Bürger erst kurzfristig entscheiden.

In diesem Artikel finden Sie immer aktuelle Umfragewerte zur Wahl in Baden-Württemberg. Am 14. März veröffentlichen wir hier außerdem die Hochrechnungen und das Wahlergebnis.

Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Umfrage-Ergebnisse

Sonntagsfrage von infratest dimap zu Baden-Württemberg (Stand: 4. Februar 2021, 1000 Befragte)

Infratest dimap erhebt regelmäßig Umfrage-Ergebnisse zur Wahl in Baden-Württenberg. Das sind die aktuellen Zahlen:

Grüne: 34 Prozent

CDU : 27 Prozent

: 27 Prozent SPD : 11 Prozent

: 11 Prozent AfD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 9 Prozent

: 9 Prozent Linke: 3 Prozent

Andere: 6 Prozent

Forschungsgruppe Wahlen (Stand: 5. Februar)

Auch die Forschunggruppe Wahlen befragt die Menschen in Baden-Württemberg regelmäßig dazu, wen sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Das sind die Umfragewerte:

Grüne: 34 Prozent

CDU : 28 Prozent

: 28 Prozent AfD : 11 Prozent

: 11 Prozent SPD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 9 Prozent

: 9 Prozent Linke: 3 Prozent

Andere: 5 Prozent

In beiden Umfragen sieht es danach aus, dass sich der Landtag erneut aus Grünen, CDU, SPD, AfD und FDP zusammensetzen wird. Zumindest in den Umfragen würde die Linkspartei nach aktuellem Stand nicht über die erforderliche Fünf-Prozent-Hürde kommen und damit nicht in den Landtag einziehen.

Umfragen zur Wahl in Baden-Württemberg: Wahlergebnis der vergangenen Landtagswahl

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht alle fünf Jahre an. Zuletzt hatten die Menschen also im Jahr 2016 abgestimmt. Damals lag die Wahlbeteiligung bei rund 70 Prozent. Das war das Wahlergebnis:

Grüne: 30,3 Prozent (47 Sitze)

CDU : 27,0 Prozent (42 Sitze)

: 27,0 Prozent (42 Sitze) AfD : 15,1 Prozent (23 Sitze)

: 15,1 Prozent (23 Sitze) SPD : 12,7 Prozent (19 Sitze)

: 12,7 Prozent (19 Sitze) FDP : 8,3 Prozent (12 Sitze)

Dadurch kam es zur Regierung aus einer Koalition aus Grünen und CDU. Winfried Kretschmann wurde vom Landtag zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt.

2021 sind die Wahlberechtigten am 14. März von 8 bis 18 Uhr aufgerufen, in den Wahllokalen abzustimmen. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass viele Menschen vorher schon die Briefwahl nutzen.

Ausgezählt wird aber alles erst am Abend des Wahltags. Dann wird sich zeigen, ob das eigentliche Wahlergebnis ungefähr den Umfragewerten entspricht. (sge)

