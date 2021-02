07:52 Uhr

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Umfrage-Ergebnisse im Februar

Am 14. März wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Vorher finden Sie hier schon die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2021.

Welche Parteien würden die Menschen wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz wäre? Hier finden Sie die aktuellen Umfrage-Ergebnisse und am 14. März das Wahlergebnis.

Umfragen zur Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz können zumindest einen Trend zeigen. Damit lässt sich ungefähr abschätzen, in welche Richtung die Ergebnisse bei der Wahl am 14. März gehen und welche Partei wie viele Stimmen bekommen könnte.

Meinungsforschungsinstitute betonen aber auch, dass Umfragewerte immer nur eine Momentaufnahme sein können. Umfrage-Ergebnisse zeigen, welche Parteien die Befragten wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Das eigentliche Ergebnis kann schon deswegen anders ausfallen, weil es viele unentschlossene Wähler gibt und der Endspurt im Wahlkampf entscheidend sein könnte.

Dennoch vermitteln Umfragewerte einen guten Eindruck davon, welche Parteien bei den Wahlen wie gut abschneiden könnten. Aktuell regiert in Rheinland-Pfalz eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In diesem Artikel finden Sie immer aktuelle Umfrage-Werte und nach dem 14. März auch das Wahlergebnis von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen.

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021: Umfrage-Ergebnisse mit Sonntagsfrage

Sonntagsfrage von infratest dimap zu Rheinland-Pfalz (Stand: Januar 2021)

Infratest dimap führt im Auftrag des SWR regelmäßige Umfragen zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz durch. Das sind die aktuellen Umfrage-Ergebnisse beim PoliTrend mit der Frage "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre?":

CDU : 33 Prozent

: 33 Prozent SPD : 28 Prozent

: 28 Prozent Grüne: 15 Prozent

AfD : 8 Prozent

: 8 Prozent FDP : 6 Prozent

: 6 Prozent Linke: 3 Prozent

Andere: 7 Prozent

Forschungsgruppe Wahlen (Stand: 5. Februar)

Die Forschungsgruppe Wahlen erhebt ebenfalls die Umfragewerte zur Wahl in Rheinland-Pfalz. Die Frage lautet auch hier, welche Partei die Menschen wählen würden, wenn die Landtagswahl am nächsten Sonntag wäre. Das sind die Umfrage-Ergebnisse für CDU, SPD, Grüne, AfD, FDP und Linke:

CDU : 33 Prozent

: 33 Prozent SPD : 31 Prozent

: 31 Prozent Grüne: 13 Prozent

AfD : 7 Prozent

: 7 Prozent FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Linke: 4 Prozent

Andere: 7 Prozent

Umfragen zur Wahl in Rheinland-Pfalz: Wahlergebnis der letzten Landtagswahl

In den aktuellen Umfragen liegt die CDU vor der SPD. Beim Wahlergebnis der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016 war hingegen die SPD die stärkste Kraft:

SPD : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent CDU : 31, 8 Prozent

: 31, 8 Prozent AfD : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent FDP : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent Grüne: 5,3 Prozent

Linke: 2,8 Prozent

Es muss sich zeigen, ob Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD wieder eine Koalition für eine Regierung bilden kann - oder ob sie abgelöst wird. Die CDU ist mit dem Spitzenkandidaten Christian Baldauf angetreten.

2016 hatte die CDU auf Spitzenkandidatin Julia Klöckner gesetzt und gegen die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Klöckner ist mittlerweile Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Die Grünen hatten es bei der vergangenen Wahl nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Die Linke war klar daran gescheitert und konnte damit nicht in den Landtag einziehen.

(sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen