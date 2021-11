Wie zwei Studenten vom Bodensee das Klima retten würden

Plus Auf der Konferenz in Glasgow ringen die Nationen um weniger Treibhausgase und die Zukunft einer klimaneutralen Wirtschaft. Aber wie? Zwei junge Männer aus der Region haben Lösungen.

Abgesandte unzähliger Staaten bemühen sich auf den Weltklimakonferenzen darum, die Erderwärmung zu bremsen und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Doch wie soll das im Einzelnen geschehen? Viele denken an Elektroautos, erneuerbare Energien, vielleicht auch Verzicht und Einsparungen.