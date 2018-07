Umweltministerin mahnt bei Ökostrom-Förderung zur Eile

Es ist ein Projekt für gleich drei Minister: In der Pflege müssen schnell Tausende neue Stellen besetzt werden. Doch wie? In einem großen Dialog geht es jetzt um Ideen für attraktivere Bedingungen.

Zschäpe: Hatte keine Ahnung

Urteil im NSU-Prozess fällt am kommenden Mittwoch

Mehr als 430 Prozesstage, Hunderte Zeugen, mehrere Hundert Aktenordner: Der NSU-Prozess ist so oder so ein Fall für die Geschichtsbücher. Am 11. Juli spricht das Gericht sein Urteil. Vorher hat sich Beate Zschäpe noch einmal persönlich zu Wort gemeldet.